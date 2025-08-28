12 perce
Tata szakrális tere, amely 80 év után újra megnyílik a közösség előtt
Különleges programsorozat várja az érdeklődőket augusztus végén Tatán. A városban közel 165 éve álló zsinagóga két napra újra megnyitja kapuit, hogy szertartásoknak, vallásközi párbeszédnek és koncertnek adjon otthont. A szervezők mindenkit szeretettel hívnak vallási hovatartozástól függetlenül.
Régi falak között újra megszólal az ima és a dallam. Egy különleges hétvégén múlt és jelen találkozik, amikor ismét közösségi eseményeknek ad otthont Tata egykori szakrális épülete. Augusztus 29-én és 30-án szombatfogadás, tóraolvasás és vallásközi diskurzus kap helyet a zsinagóga falain belül.
A tatai zsinagóga eseményei a hétvégén
A péntek esti szombatfogadással kezdődő eseményen szombaton tóraolvasás, közös imák és vallásközi diskurzus is várja az érdeklődőket. A beszélgetésen Tata történelmi egyházainak képviselői vesznek részt, a város polgármestere, Michl József nyitja meg a programot. A szombat este a Hávdálá, vagyis a szombat búcsúztatása után az Ábrahám fiai zenekar lép színpadra Fináli Gábor rabbi vezetésével. A koncerten ismert zsoltárok és kortárs izraeli dallamok csendülnek fel.
A szertartásokat és a koncertet követően a Váralja Vendégházban izraeli és zsidó ételeket, valamint kóser borokat is megkóstolhatnak a résztvevők – kötetlen beszélgetés kíséretében.
A programokra mindenkit szeretettel várnak vallási hovatartozástól függetlenül.
Mi az a szombatfogadás?
A szombatfogadás a zsidó hagyományban a péntek esti, vallási szertartás, amely a szombatünnep, a Szombat-királynő "bejövetelének" megünneplése. A zsidó közösség imádsággal, borral (kidussal) és gyertyagyújtással köszönti a nyolcadik napot, amely a hét hat dolgos napja után pihenőnapot jelent. Ez a fogadás és az azt követő szombati imádat a zsidó vallás és kultúra egyik központi eleme.
Hónapok alatt építette újjá az óriás, 150 éves kincset, most bárki megcsodálhatja a Tatai-várban
Zsidó Kultúra Európai Napja Komáromban – különleges programokkal várják az érdeklődőket