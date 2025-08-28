Tata szakrális tere, amely 80 év után újra megnyílik a közösség előtt

Régi falak között újra megszólal az ima és a dallam. Egy különleges hétvégén múlt és jelen találkozik, amikor ismét közösségi eseményeknek ad otthont Tata egykori szakrális épülete. Augusztus 29-én és 30-án szombatfogadás, tóraolvasás és vallásközi diskurzus kap helyet a zsinagóga falain belül.

A tatai zsinagóga belső tere, ahol augusztus végén ismét vallási szertartások és kulturális programok várják az érdeklődőket

Forrás: tata.hu

A tatai zsinagóga eseményei a hétvégén

A péntek esti szombatfogadással kezdődő eseményen szombaton tóraolvasás, közös imák és vallásközi diskurzus is várja az érdeklődőket. A beszélgetésen Tata történelmi egyházainak képviselői vesznek részt, a város polgármestere, Michl József nyitja meg a programot. A szombat este a Hávdálá, vagyis a szombat búcsúztatása után az Ábrahám fiai zenekar lép színpadra Fináli Gábor rabbi vezetésével. A koncerten ismert zsoltárok és kortárs izraeli dallamok csendülnek fel.

A szertartásokat és a koncertet követően a Váralja Vendégházban izraeli és zsidó ételeket, valamint kóser borokat is megkóstolhatnak a résztvevők – kötetlen beszélgetés kíséretében.

A programokra mindenkit szeretettel várnak vallási hovatartozástól függetlenül.