Történelem

53 perce

Elfeledett múlt nyomában: a tatai zsidóság több évszázados története + galéria, videó

Tata múltjának van egy kevéssé ismert fejezete, amelyről ritkán esik szó. A zsidó közösség évszázadokon át formálta a város gazdasági és kulturális életét, emlékeik azonban mára jórészt feledésbe merültek. Erről mesélt nekünk Szűcs József múzeumpedagógus.

Bajcsy Tünde

Kevesen tudják, hogy Tatán évszázadokon át virágzó zsidó közösség élt. A középkorig visszanyúló múltjuk, a 19. században felépült zsinagógájuk és a holokauszt tragédiája mind része annak a várostörténetnek, amelyről mára alig maradt köztudomás. A Kuny Domokos Múzeum múzeumpedagógusa, Szűcs József kultúrtörténész segített felidézni a tatai zsidóság históriáját, és megmutatni, hogy mennyire szervesen kapcsolódtak a város gazdasági és kulturális életéhez.

A helyi tatai zsidó közösség emlékeinek megőrzéséről beszélgettünk Szűcs Józseffel, a Kuny Domokos Múzeum munkatársával.
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Zsidó közösség Tatán - már a középkorban is jelen voltak

Egészen a középkorig vezethető vissza a tatai zsidóság története. Szűcs József, a Kuny Domokos Múzeum múzeumpedagógusa és helytörténésze elmondta, hogy egyes források szerint már a 13. században éltek zsidók a városban. 

Bizonyos források szerint már a 13. században is itt voltak. Az első írásos nyom a 15. század végéről származik, amikor Corvin János kiűzte a zsidókat Tatáról – ez is jelzi, hogy akkorra már kialakult egy közösség, különben nem került volna sor erre.

A kiűzés mögött nem csupán vallási indokok álltak. A hivatalos érvelés szerint a keresztény lakosság „nem élhetett együtt Krisztus-gyilkosaival”, valójában azonban sokan tartoztak pénzzel a zsidó kereskedőknek és hitelezőknek. Az adósságok eltörlésének legegyszerűbb módja az volt, ha a közösséget száműzték a településről. A helyi gazdaság azonban hamarosan megsínylette a hiányukat, így a 16. század elején ismét engedélyezték letelepedésüket. 

Gyakorlatilag a gazdasági élet megállt Tatán a zsidók nélkül

 – mutatott rá Szűcs József.

A tatai zsidó hitközség fénykora

  • A közösség létszáma évszázadokon át hullámzott.
  • A török hódoltság idején Tata lakossága – benne a zsidóság is – szinte teljesen eltűnt.
  • Újraalapításuk a 18. század elején, a Rákóczi-szabadságharcot lezáró Szatmári béke (1711) utáni betelepítésekkel indult meg.
  • Az 1720-as években mindössze 18 zsidó család élt a városban.
  • Számuk a következő évtizedekben folyamatosan növekedett.
  • A 18. század közepén létrehozták a tatai zsidó temetőt, amely ma Magyarország egyik legrégebbi zsidó sírkertje.
Történeti dokumentumokat és fotókat magyarázott Szűcs József a tatai zsinagógában
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

A 19. század végére virágzó hitközség alakult ki Tatán. 

Szépen gyarapodott a lélekszám, a 19–20. században nagyjából egy hat-hétszáz fős közösség élt itt

– ismertette Szűcs József. A tatai izraeliták aktív szerepet játszottak a város gazdasági és kulturális életében: kereskedelemmel, pénzügyekkel foglalkoztak, számos üzlet és vállalkozás köthető hozzájuk.

Tata földesurai, az Esterházyak kifejezetten támogatólag viszonyultak a zsidókhoz. Ennek köszönhetően a közösség tagjai biztonságban gyakorolhatták hitüket, és a város hű polgáraivá válhattak. Neves tatai zsidó családok is kiemelkedtek e korban: például a porcelángyártásáról híres Farkasházy Fischer família vagy épp Bláthy Ottó, aki szintén a zsidók köreiból származik.

A holokauszt tragédiája

A második világháború törte derékba a tatai zsidóság több évszázados történetét. 1944 májusában gettósították a város zsidó lakóit. A tatai gettóban mintegy 641 főt zsúfoltak össze, nemcsak a helyieket, hanem számos környékbeli község (pl. Kocs, Naszály, Vértesszőlős) zsidó lakosait is odahurcolták. Június végén az összegyűjtötteket tehervagonokba kényszerítették, és Auschwitzba deportálták. A helyi visszaemlékezések szerint a gettó összeállításakor a tatai csendőrök emberségesen viselkedtek, ezért a hatóságok hamarosan más városokból vezényeltek kíméletlenebb őröket a feladatra.

A vészkorszak pusztítása jóformán megsemmisítette a hitközséget. 

Gyakorlatilag a 650 elhurcolt zsidóból alig negyvenen tértek vissza

– emelte ki Szűcs József a tragédia mértékét. Csecsemők, gyerekek, családok egész sora veszett oda. Aki túlélte, szinte mindent elvesztett: rokonait, otthonát, hitét és közösségét egyaránt. A város évszázados zsidó kultúrája pillanatok alatt összeomlott. 1944 őszén Tatán nem maradt, aki Jom Kippurkor a zsinagógában imádkozzon. A város évszázados zsidó kultúrája pillanatok alatt összeomlott.

Újjáéledés – és lassú eltűnés

A háború után azonban még nem ért véget teljesen a tatai zsidóság története. A hazatérő maroknyi túlélő megpróbálták újjászervezni a hitközséget. 

A 2. világháborút követően a közösség újraszervezte önmagát, és egészen az 1980-as évek legelejéig működő hitélet volt Tatán

– hangsúlyozta Szűcs József, aki fontosnak tartja kiemelni, hogy a borzalmak ellenére még folytatódott egy ideig a történetük.

A megfogyatkozott hitközség nem tudta teljesen kihasználni vagy fenntartani a hatalmas zsinagógát, ezért azt inkább csak a nagy ünnepeken használták. A mindennapi imákhoz egy kisebb imaszobát rendeztek be a szemben lévő egykori hitközségi épületben.

Komárom-Esztergom megyében ma már egyáltalán nincs működő zsidó hitközség, a fiatalabb generációk elköltöztek vagy vegyes házasságok révén asszimilálódtak. A tatai zsidó gyülekezet utolsó vezetői az 1980-as évek elején feloszlatták a hitközséget, hivatalosan is lezárva egy korszakot.

A tatai zsinagóga: egykor közösségi központ, ma emlékhely

A tatai zsidó közösség központja a 19. század közepén felépült zsinagóga volt. A pesti Dohány utcai templom mintájára tervezték, bár szerényebb kivitelben, és 1861-ben avatták fel. Belsejében a férfiak imaterme és a nők karzata szolgálta a vallási életet, falai között generációk ünnepelték a szombatot, a nagyünnepeket és a családi eseményeket. 

A II. világháború után a hitélet megszűnt, az épületet a ’70-es években a város vette át, és hosszú ideig múzeumként használták. A belső terek eredeti díszítése és a kegytárgyak sajnos elpusztultak, így ma már csak a falak őrzik a múltat.

Az utóbbi években azonban újra kulturális és emlékhelyi funkciót kapott: kiállítások, megemlékezések, sőt tavaly óta időnként vallási események is visszatérnek a falai közé. Ahogy Szűcs József fogalmazott: 

Fantasztikus dolog, hogy ott, ahol már nincs működő zsidó hitközség, újra visszahoznak valamit – és a helyiek is részt vehetnek benne.

A múzeum 40 éven át, 2017-ig működött az épületben, amikor is a gipszszobrokat elszállították. Azóta a zsinagóga – bár fűtés híján csak tavasztól őszig – kiállítóhelyként és rendezvénytérként szolgál a Kuny Domokos Múzeum kezelésében.

Szakrális térré válik a zsinagóga

Hosszú évtizedek után tegnap este először tartottak újra szombatfogadást a tatai zsinagógában. A különleges esemény részeként péntek este gyertyagyújtás és közös imádság várta az érdeklődőket, szombaton pedig sor kerül a Tóra-tekercs felolvasására – erre utoljára még a háború előtt volt példa. Szombat este a hávdálá imádság zárja a szombatot, amit klezmer- és izraeli dallamokból álló koncert követ.

Óriási öröm, hogy ott, ahol már nincs működő zsidó hitközség, újra visszahoznak valamit – és a helyiek is részt vehetnek benne

– hangsúlyozta Szűcs József múzeumpedagógus, aki bízik abban, hogy a kezdeményezésnek lesz folytatása.

A szervezők szerint a rendezvény arra is rávilágít majd, milyen keveset tudnak ma a tataiak a helyi zsidóság múltjáról. Szűcs József elmondta: a tavalyi emlékkiállítás megnyitóján is sokan döbbentek rá, hogy van Tatán zsinagóga – pedig az épület lassan 165 éve áll a város szívében.

Szeretnénk, ha nem csak a borzalmakról szólna ez a történet

– hangsúlyozta Szűcs József. 

Fontos, hogy lássuk: a zsidók élő közösséget alkottak Tatán, több száz éven át itt éltek, dolgoztak, és aktív részesei voltak a város fejlődésének.

A tatai zsidóság históriája így nem pusztán a gyászé, hanem a közös múltunk része, amelynek megismerése gazdagíthatja mindannyiunkat. A hétvégihez hasonló események pedig segíthetnek ledönteni az előítéletek falait, és emlékeztetnek rá, hogy a zsidó kultúra ma is élő érték, amelyre méltán lehet büszke Tata városa.

 

