Elfeledett múlt nyomában: a tatai zsidóság több évszázados története + galéria, videó

Kevesen tudják, hogy Tatán évszázadokon át virágzó zsidó közösség élt. A középkorig visszanyúló múltjuk, a 19. században felépült zsinagógájuk és a holokauszt tragédiája mind része annak a várostörténetnek, amelyről mára alig maradt köztudomás. A Kuny Domokos Múzeum múzeumpedagógusa, Szűcs József kultúrtörténész segített felidézni a tatai zsidóság históriáját, és megmutatni, hogy mennyire szervesen kapcsolódtak a város gazdasági és kulturális életéhez.

A helyi tatai zsidó közösség emlékeinek megőrzéséről beszélgettünk Szűcs Józseffel, a Kuny Domokos Múzeum munkatársával

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Zsidó közösség Tatán - már a középkorban is jelen voltak

Egészen a középkorig vezethető vissza a tatai zsidóság története. Szűcs József, a Kuny Domokos Múzeum múzeumpedagógusa és helytörténésze elmondta, hogy egyes források szerint már a 13. században éltek zsidók a városban.

Bizonyos források szerint már a 13. században is itt voltak. Az első írásos nyom a 15. század végéről származik, amikor Corvin János kiűzte a zsidókat Tatáról – ez is jelzi, hogy akkorra már kialakult egy közösség, különben nem került volna sor erre.

A kiűzés mögött nem csupán vallási indokok álltak. A hivatalos érvelés szerint a keresztény lakosság „nem élhetett együtt Krisztus-gyilkosaival”, valójában azonban sokan tartoztak pénzzel a zsidó kereskedőknek és hitelezőknek. Az adósságok eltörlésének legegyszerűbb módja az volt, ha a közösséget száműzték a településről. A helyi gazdaság azonban hamarosan megsínylette a hiányukat, így a 16. század elején ismét engedélyezték letelepedésüket.

Gyakorlatilag a gazdasági élet megállt Tatán a zsidók nélkül

– mutatott rá Szűcs József.

A tatai zsidó hitközség fénykora