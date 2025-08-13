Zsidó Kultúra Európai Napja Komáromban – különleges programokkal várják az érdeklődőket

Észak-Komárom szeptember 7-én különleges kulturális eseményre készül: a Zsidó Kultúra Európai Napját idén „A könyv népe” mottóval rendezi meg a Komáromi Zsidó Hitközség a Menházban (Eötvös utca 15.). A programban a gasztronómia, az irodalom, a vallási hagyományok és a zene is főszerepet kap.

A Zsidó Kultúra Európai Napja ismét megrendezésre kerül az észak-komáromi menházban

Forrás: kehreg.com

A zsidó hagyományok előtérben

A program 11 órakor a „Kosher – Deutschék konyhája” című könyv bemutatójával indul, amelyben Deutsch–Fehérváry Mercédesz rebecen, Deutsch Péter rabbi és Radnóti Zoltán főrabbi kalauzolja el a látogatókat a kóser konyha világába. 11:50-kor „Receptek z macesu” (Maceszreceptek) könyvbemutató következik Martina Cibirová és Jozef Dukes közreműködésével.

12:40-kor a felújított konyhában kerül sor a mezüze elhelyezésére, majd könnyű, hideg kóser ebéd várja a vendégeket. 13:45-kor Misha Kapustin rabbi tart előadást „Gondolatok az őszi nagyünnepek előtt” címmel.

A délután a Kehila – a közösségért díj átadásával folytatódik 14:15-kor, majd 14:30-tól Janicsák Veca koncertje zárja a napot a zsinagógában.

A részvétel díjmentes, de előzetes regisztráció szükséges 2025. szeptember 1-ig a [email protected] címen.