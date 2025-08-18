augusztus 18., hétfő

Állat világ vírusai

1 órája

Riadalom: újabb fertőzött állatok jelentek meg

Címkék#zombi mókus#kertváros#vírus#mókus

Az emberek értetlenül figyelik, ahogy beteg állatok jelennek meg az udvarokban. A zombi mókus látványa egyszerre félelmetes és szívszorító.

Balogh Rebeka

A közösségi médiában terjedő képeken és beszámolókban torz, daganatokkal borított állatok jelennek meg, amelyeket sokan csak „zombi mókusokként” emlegetnek. A betegség kísérteties tüneteket okoz: gennyes szemölcsöket, kopasz foltokat, és súlyos esetben belső szervi elváltozásokat is. A látvány riasztó, de a szakértők szerint emberre és háziállatra nem jelent veszélyt – írta az Origo

Zombi mókusok kísértik az amerikai kerteket, ijesztő daganatokkal a testükön
Zombi mókusok kísértik az amerikai kerteket, ijesztő daganatokkal a testükön
Forrás: ng24.hu

Zombi mókus vírus terjedése?

A betegséget egy vírus okozza, amely közvetlen érintkezéssel és közös etetőhelyeken terjed. A daganatok sokszor gátolják a táplálkozást, így egyes állatok akár el is pusztulhatnak. A betegség azonban általában néhány hét alatt magától elmúlik, ha nem éri súlyos szövődmény a fertőzött állatot.

A helyi vadvédelmi szakemberek szerint pánikra nincs ok, mert a kórokozó nem terjed át sem emberre, sem más állatfajokra. Ugyanakkor a közeli kontaktus kerülése, illetve a madáretetők fertőtlenítése ajánlott, mivel ezek jelentik a legfőbb gócpontot.

Az eseteket főként Maine államban és Kanada egyes részein figyelték meg. A betegség nevét és kórokozóját több amerikai sajtóforrás – köztük a New York Post és a The Express – is részletesen ismertette. A helyi szakemberek szerint a „zombi mókus” elnevezés félrevezető, mert bár a tünetek látványosak, a vírus valójában ártalmatlan az emberekre.

 

