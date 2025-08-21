augusztus 21., csütörtök

Akciók

1 órája

Hétvégi bevásárlás – kiderült, hol a legolcsóbb a paradicsom, a paprika és a gomba

Augusztus második felében sem maradnak leárazások nélkül a bevásárlók. A zöldségakciók ezúttal is vonzó árakkal várják a vásárlókat a Lidl, az Aldi, a Tesco és a Spar polcain. A paradicsom, a paprika és a gomba is kedvezőbb áron kerülhet a kosárba, ha figyeljük a heti ajánlatokat.

Kemma.hu

A nyár második felében sem maradunk zöldségakciók nélkül. Ismét elérkezett az új akciós hét új árakkal. Augusztus 21-től a Lidl, Aldi, Tesco és a Spar polcai megtelnek akciós termékekkel, melyek között a paradicsom és a paprika töretlenül hozza a legjobb árakat és - bár nem számít zöldségnek, de igazi kedvenc - a gombát is górcső alá vettük. Mutatjuk, hol érdemes bevásárolni ezekből a termékekből.

Az eheti zöldségakciók ismét megkímélik a pénztárcánkat a hétvégi bevásárlásnál
Forrás: pexels.com

A paradicsom minden héten viszi a prímet a zöldségakciók között

A paradicsom továbbra is az egyik legkeresettebb nyári zöldség, és a nagy láncok most is többféle ajánlattal készültek. Az Aldiban akcióban kapható a koktélparadicsom, amely 750 grammos csomagban 699 forintért érhető el. Ez kilóra vetítve 932 forint, ami az egyik legjobb ajánlat. A Lidl a hétvégére nem akciózta le a paradicsom termékeit, azonban hétfőtől a grillparadicsom szintén 699 Ft-ért kapható majd 400 grammos kiszerelésben, melynek kilós ára 1748 Ft. A Sparban a shaker paradicsom 250 gramoss kiszerelése 499 Ft lesz, mely kilóra vetítve 1996 forint. A Tescóban azonban az egyik legkedvezőbb ár található a piacon: az 500 grammos kiszerelésű magyar fürtös koktélparadicsom csupán 489 Ft, melynek kilós ára 978 forint. Összességében tehát most az Aldi és a Tesco kínálata a legmegfizethetőbb.

Paprika – változatos fajták, eltérő árak

A paprika esetében az árak és a fajták között is nagy a különbség. Az Aldi akciós kínálatában a Palermo piros paprika 599 forint/300 grammos csomagban, ami kilóra vetítve 1 996 Ft – kifejezetten jó ajánlat. Emellett a lecsópaprika is kedvezményes: csupán 799 Ft/csomagért juthatunk hozzá, melynek tömege 1.5 kiló. A Tesco augusztus 21-től most nem hirdetett paprikaakciókat. A Lidlben szintén 1.5 kilós csomagolású paprikaajánlat található, melynek összege szintén 799 Ft. A Sparban az étkezési paprika kilós ára 799 Ft, azonban ha rendelkezünk Supershop kártyával, akkor 699 forintért is hozzájuthatunk. A paprikák terén így az Aldi és a Lidl lehet a legjobb választás.

Gomba – nem zöldség, de rendkívül egészséges

A gomba is egyre népszerűbb a bevásárlókosarakban, és több helyen is akciós most. A Lidlben a shimeji gomba 150 grammos csomagja 599 forintért kapható, ami kilóra vetítve körülbelül 3 994 forint – a prémium kategóriához képest kedvező ár. A Tesco nem hirdetett gombaakciót, azonban a sárgarépa kilós kiszerelésben most kedvező áron kapható, mindössze 185 forintért. A Sparban sincs gombákra kedvezmény, azonban találtunk hétvégi leárazást a petrezselyemgyökérre, melynek kilós ára 999 Ft lesz. Az Aldiban pedig laskagomba kapható majd kedvező áron - 499 Ft/csomag értékben, melynek tömege 300 gramm. Így a kilós ára 1663.33 Ft-ra jön ki. Ha prémium gombára vágysz, akkor irány a Lidl, viszont az Aldi is pénztárcabarát áron kínálja hétvégén a laskagombát. 

A heti zöldségakciók ismét bőven tartogatnak spórolási lehetőségeket. A paradicsom esetében az Aldi és a Tesco kínálata a legkedvezőbb, míg a paprikáknál a Lidl és az Aldi emelkedik ki az árversenyben. A gombák terén a Lidl prémium shimeji gombája és az Aldi pénztárcabarát laskagombája közül választhatunk, így mindenki megtalálhatja a számára legjobb ajánlatot. 

 

 

 

