Zöldségakciók augusztus közepén – hol a legolcsóbb a paradicsom, paprika és a burgonya?

A nyár második felében is bőven találunk jó árú zöldségeket az áruházláncok polcain. Augusztus 14-től a Lidl, Aldi, Tesco és Spar többféle akcióval csábítja a vásárlókat. Ezúttal a zöldségakciók keretein belül a paradicsom, a paprika és a burgonya árainak néztünk utána.

Zöldségakciók az üzletláncokban

Forrás: pexels.hu

Paradicsom – a Lidl kínálja a legjobb árat a zöldségakciók között

A paradicsom most az egyik legkeresettebb nyári zöldség, és az árakban jelentős különbségeket találunk az áruházak között. A Lidlben a fürtös paradicsom most mindössze 385 forint/kilogramm, ami a szezon egyik legjobb ajánlata. A Tesco is szintén kedvezményesen árulja majd a paradicsomot, ugyanis a fürtös bébiszilva paradicsom csupán 339 forint. Igaz ez csak 250 grammos kiszerelés így a kilós ára 1356 forint. Az Aldiban a különlegesebb koktélparadicsom kapható 300 grammos csomagban 699 forintért, ami kilóra vetítve körülbelül 2330 forint/kilogrammra jön ki, tehát ez inkább prémium termék. A Sparban szintén a fürtös bébiszilva paradicsom került terítékre szuper áron, amely mindössze 399 forint. Ez szintén 250 grammos kiszerelés, így a kilós ára 1596 forint. Összességében, aki a legolcsóbb, friss paradicsomot keresi, annak most a Tesco és a Lidl kínálata a nyerő.

Paprika – változatos kínálat, eltérő árak

A paprikaáraknál nagyobb a szórás, részben a kínált fajták miatt. Az Aldi akciós kínálatában a hegyes erős paprika darabára most 89 forint, ami mérettől függően nagyjából 250–300 forint/kilogrammra jön ki – ez kifejezetten jó ajánlat. Emellett az Aldi piros kaliforniai paprikát is akciózott 1 099 forint/kilogramm áron. A Tesco a magyar piros kaliforniai paprikát árazza le a hétvégi bevásárláshoz, így 889 forint/kilogramm áron juthatunk hozzá az 1799 Ft-kg helyett. A Lidl és a Spar a következő hétre nem hirdetett külön paprika akciót, így ezekben az üzletekben a normál árakkal találkozhatunk. Aki nagyobb mennyiségben vásárolna, annak a Tesco akciója most különösen megéri.

Burgonya – a Tesco és a Lidl vezet az árversenyben

Az étkezési burgonya is több helyen bekerült a heti zöldségakciókba. A Lidlben a sárga újburgonya csupán 199 forint/kilogrammért kapható, ami a szezonhoz mérten kifejezetten kedvező ár. A Sparban az étkezési újburgonya ára 259 forint/kilogramm, szintén jó lehetőség a nagyobb tételek beszerzésére, sőt, a Supershop ára pedig 229 forint/kilogramm, ha rendelkezel ezzel a hűségkártyával. A Tescoban szuper árért kapható majd a magyar sárga újburgonya: 195 forint/kilogramm kedvezménnyel áruljak a Clubcarddal rendelkezőknek, a szokásos ára pedig 399 Ft/kg lesz. Az Aldi kínálatában jelenleg nincs kiemelt akció a krumplira, így ott a szokásos, 400–500 forint/kilogramm körüli árakkal számolhatunk. Aki most szeretne betárazni ebből az alapvető zöldségből, a Tesco és a Lidl a legjobb választás.