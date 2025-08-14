augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

28°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

42 perce

Új korszak Michalovcén – zöldfejlesztés az iskolákban és óvodákban

Címkék#Kelet-Szlovákia#Michalovce#beruházás#iskola#fejlesztés

Michalovce, Kelet-Szlovákia városa olyan átalakítást indított, amely nemcsak a diákok mindennapjait változtatja meg, hanem a város klímáját is. Ez a nagyszabású zöldfejlesztés példát mutat más településeknek is.

Bajcsy Tünde

Michalovce, a Kassa megyében fekvő, mintegy 36 ezer lakosú város példát mutat abban, hogyan lehet a modern zöld megoldásokkal és vízmegtartó rendszerekkel hatékonyan küzdeni a szárazság ellen. Az önkormányzat a zöldfejlesztés megvalósítását európai uniós támogatásokból, határon átnyúló együttműködési alapokból, valamint saját költségvetési forrásaiból fedezi.

Zöldfejlesztés Kelet-Szlovákiában
A michalovcei iskola felújítás alatt álló épületszárnya, ahol a zöldfejlesztés részeként korszerűsítik a környezetet
Forrás: tvnoviny.sk

Zöldfejlesztés az iskolákban

Nagymihály (Michalovce) idén három alapiskolában és négy óvodában kezdte meg a vízmegtartó és zöldfelület-fejlesztési intézkedések megvalósítását. A csaknem négy millió eurós projekt célja, hogy az eddigi betonfelületek helyét növényzettel borítsák be, és az esővizet ott tartsák vissza, ahol lehullik. A fejlesztések eredményeként egészségesebb, hűvösebb és élhetőbb környezet várja majd a diákokat.

A beruházás finanszírozásához Michalovce városa nyolc százalékos önrésszel járult hozzá. A támogatás jelentős részét uniós forrásokból, valamint a Szlovákia, Magyarország és Ukrajna közötti határon átnyúló programból biztosították.

Évi 4,6 millió liter esővíz visszatartása

A tervek szerint az új rendszerek évente akár 4,6 millió liter esővizet is képesek lesznek felfogni és felhasználni. Ez nemcsak a zöldfelületek öntözését segíti, hanem hozzájárul a város klímájának javításához is. 

A táblán olvasható a támogatás részletei

A táblán ez a szöveg áll: Vízvisszatartó intézkedések a michalovcei J. Švermu 8. szám alatti óvodában. A projekt célja az óvoda épületeinek tetejéről és a kijelölt udvari területekről származó esővíz visszatartása, a csapadékvíz csatornahálózatba való elfolyásának megszakítása, majd esőkertek létrehozása, ami hozzájárul a szárazság hatásainak mérsékléséhez és a vízlefolyás lassításához.

A zöld forradalom folytatódik

Az önkormányzat nem áll meg a mostani fejlesztéseknél: a jövőben újabb iskolák és közterületek is zöldebb arculatot kapnak. Michalovce célja, hogy a projektet már november végéig teljesen befejezze.

A város vezetése bízik abban, hogy a példájuk más településeket is inspirál majd a hasonló, környezetbarát beruházások megvalósítására.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu