Új korszak Michalovcén – zöldfejlesztés az iskolákban és óvodákban

Michalovce, a Kassa megyében fekvő, mintegy 36 ezer lakosú város példát mutat abban, hogyan lehet a modern zöld megoldásokkal és vízmegtartó rendszerekkel hatékonyan küzdeni a szárazság ellen. Az önkormányzat a zöldfejlesztés megvalósítását európai uniós támogatásokból, határon átnyúló együttműködési alapokból, valamint saját költségvetési forrásaiból fedezi.

A michalovcei iskola felújítás alatt álló épületszárnya, ahol a zöldfejlesztés részeként korszerűsítik a környezetet

Forrás: tvnoviny.sk

Zöldfejlesztés az iskolákban

Nagymihály (Michalovce) idén három alapiskolában és négy óvodában kezdte meg a vízmegtartó és zöldfelület-fejlesztési intézkedések megvalósítását. A csaknem négy millió eurós projekt célja, hogy az eddigi betonfelületek helyét növényzettel borítsák be, és az esővizet ott tartsák vissza, ahol lehullik. A fejlesztések eredményeként egészségesebb, hűvösebb és élhetőbb környezet várja majd a diákokat.

A beruházás finanszírozásához Michalovce városa nyolc százalékos önrésszel járult hozzá. A támogatás jelentős részét uniós forrásokból, valamint a Szlovákia, Magyarország és Ukrajna közötti határon átnyúló programból biztosították.

Évi 4,6 millió liter esővíz visszatartása

A tervek szerint az új rendszerek évente akár 4,6 millió liter esővizet is képesek lesznek felfogni és felhasználni. Ez nemcsak a zöldfelületek öntözését segíti, hanem hozzájárul a város klímájának javításához is.

A táblán olvasható a támogatás részletei

A táblán ez a szöveg áll: Vízvisszatartó intézkedések a michalovcei J. Švermu 8. szám alatti óvodában. A projekt célja az óvoda épületeinek tetejéről és a kijelölt udvari területekről származó esővíz visszatartása, a csapadékvíz csatornahálózatba való elfolyásának megszakítása, majd esőkertek létrehozása, ami hozzájárul a szárazság hatásainak mérsékléséhez és a vízlefolyás lassításához.

A zöld forradalom folytatódik

Az önkormányzat nem áll meg a mostani fejlesztéseknél: a jövőben újabb iskolák és közterületek is zöldebb arculatot kapnak. Michalovce célja, hogy a projektet már november végéig teljesen befejezze.

A város vezetése bízik abban, hogy a példájuk más településeket is inspirál majd a hasonló, környezetbarát beruházások megvalósítására.