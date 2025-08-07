augusztus 7., csütörtök

Felújítás

36 perce

Több száz milliót kapott Ács: újjászületik a Zichy-kastély +videó

Címkék#Interreg program#Zichy-kastély#Ács Város Önkormányzat#csere#felújítás

Így újul majd meg a város központjában található épület.

Kemma.hu

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő hivatalos Facebook-oldalán jelentette be a hírt, hogy Ács Város Önkormányzata az Interreg program keretében közel 300 millió forintos támogatást kapott a Zichy-kastély szinte teljes körű felújítására.

A sikeres pályázatnak köszönhetően a Zichy-kastély felújításának újabb ütemét célozzák meg
Fotó: dr. Szentirmai István oldala / Forrás:  Facebook

Ez vár a Zichy-kastélyra

Mint az a videóból kiderül, ez a támogatás lehetőséget biztosít a homlokzati hőszigetelés, a nyílászáró csere és a belső terek felújítására. Emellett a felső szintek villamos hálózatának korszerűsítése és felújítása, valamint a padlózatok cseréje is megvalósul. Az épület tehát teljes körűen megújul.

Az ácsiak számára ezzel egy régi álom teljesül, hogy ez a város szívében álló csodaszép épület most már a főtér korábbi felújítását kiegészítendő elnyer egy új esztétikai külsőt, amivel a város központját emeli

– mondta el a videóban Czunyiné dr. Bertalan Judit.

