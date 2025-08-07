Több száz milliót kapott Ács: újjászületik a Zichy-kastély +videó

Ez vár a Zichy-kastélyra

Mint az a videóból kiderül, ez a támogatás lehetőséget biztosít a homlokzati hőszigetelés, a nyílászáró csere és a belső terek felújítására. Emellett a felső szintek villamos hálózatának korszerűsítése és felújítása, valamint a padlózatok cseréje is megvalósul. Az épület tehát teljes körűen megújul.

Az ácsiak számára ezzel egy régi álom teljesül, hogy ez a város szívében álló csodaszép épület most már a főtér korábbi felújítását kiegészítendő elnyer egy új esztétikai külsőt, amivel a város központját emeli

– mondta el a videóban Czunyiné dr. Bertalan Judit.