2 órája
Több száz milliót kapott Ács: újjászületik a Zichy-kastély +videó
Így újul majd meg a város központjában található épület.
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő hivatalos Facebook-oldalán jelentette be a hírt, hogy Ács Város Önkormányzata az Interreg program keretében közel 300 millió forintos támogatást kapott a Zichy-kastély szinte teljes körű felújítására.
Ez vár a Zichy-kastélyra
Mint az a videóból kiderül, ez a támogatás lehetőséget biztosít a homlokzati hőszigetelés, a nyílászáró csere és a belső terek felújítására. Emellett a felső szintek villamos hálózatának korszerűsítése és felújítása, valamint a padlózatok cseréje is megvalósul. Az épület tehát teljes körűen megújul.
Az ácsiak számára ezzel egy régi álom teljesül, hogy ez a város szívében álló csodaszép épület most már a főtér korábbi felújítását kiegészítendő elnyer egy új esztétikai külsőt, amivel a város központját emeli
– mondta el a videóban Czunyiné dr. Bertalan Judit.