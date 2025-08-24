augusztus 24., vasárnap

Zártkerti telked van? Itt a törvénymódosítás, amire mindenki várt

Jelentősen egyszerűsödik a zártkerti telkek átminősítése. A júliusi törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a zártkerti ingatlan hivatalosan is a valós használatnak megfelelő besorolást kapjon.

Kemma.hu

Sokan élnek olyan zártkerti ingatlanon, amely a nyilvántartásban még mezőgazdasági területként szerepel, miközben már évek óta lakó- vagy hétvégi házként használják. Júliustól azonban egyszerűbbé vált ezeknek a telkeknek a jogi rendezése.

Zártkerti ingatlan: vége a korábbi korlátozásoknak

A törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a zártkerti ingatlanokat – ha az önkormányzat rendeletben engedélyezi – kivonják a mezőgazdasági művelés alól, és „művelés alól kivett” területként jegyezzék be. Ez megszünteti a földforgalmi korlátozásokat, nem kell többé földvédelmi járulékot fizetni, és akár hitel, vagy családtámogatás is igényelhető. Az átminősítés akár csak egy telekrészre is kérhető – írja a vg.hu oldala.

Tatabányán is élénkülhet a piac

Korábban megírtuk, hol a legolcsóbb és legdrágább ingatlant vásárolni Tatabányán – a mostani változás a zártkerti övezetek forgalmát is fellendítheti, különösen a kertvárosi, hobbikertes területeken.

Az önkormányzatok kezében a döntés

A részletes szabályokat egy kormányrendelet fekteti le, de a végső szó az önkormányzatoké: ők határozzák meg, mely területeken engedélyezik az átminősítést.

A teljes cikket ide kattintva tekinthetik meg.

 

