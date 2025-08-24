augusztus 24., vasárnap

Útra keltek

39 perce

Böjte Csabával ünnepeltek: több mint hatvan hívő vett részt a Gerecse Mária - zarándoklaton +fotók

Címkék#Gerecse Mária#Mária út#tardosi templom#Nagyboldogasszony#zarándoklat#Böjte Csaba#emlékhely#szobor#út

A katolikus hívek ünnepi eseményt tartottak Tardoson, Nagyboldogasszony napjához kapcsolódva. A zarándoklat során több mint hatvanan indultak útnak a Mária út egy szakaszán, ahol Böjte Csaba testvér is végig velük tartott.

Farkas-Vitéz Veronika

Különleges lelki élményt adott a zarándokoknak, hogy Böjte Csaba testvér is részt vett a Gerecse Mária-zarándoklaton, Tardoson. Az eseményt a tardosi templom 250 éves jubileumához is kapcsolódva rendezték meg.

Zarándoklat
A zarándoklat Tardosról, a templom elől indult, Böjte Csaba atya vezetésével
Fotó: Farkas-Vitéz Veronika

Miért éppen ezekben a napokban indulnak zarándoklatnak a hívek?

A katolikus hagyományban augusztus 15-e Nagyboldogasszony ünnepe, Mária mennybemenetelének napja. A zarándoklat az 1Úton Nemzetközi Zarándoknaphoz és a Mária Út Egyesület kezdeményezéséhez kapcsolódik, amelyet 2014-ben indítottak el. Azóta ezekben a napokban országszerte számos Mária-emlékhelyhez indulnak útra a hívek. 

2014-től nálunk is rendszeres ez a zarándoklat, nemcsak most a Gerecse Máriához, hanem Péliföldszentkeresztre is

 – mondta a szervező, Árendás Sándorné. 

Egy sziklába vájt szentély: a Gerecse Mária-emlékhely története 

A Gerecse Mária szobra 2016-ban került Tardoshoz: Batin Péter, vértessomlói hívő ajándékozta a közösségnek, miután többször együtt zarándokolt a tardosiakkal. A szobor egy sziklába vájt szentélyben kapott helyet, mely azóta kedvelt emlékhelye lett a Mária út ezen szakaszának. 

  • A Mária út egy nemzetközi zarándokútvonal, amely összeköti a magyar nép Máriához kötődő emlékhelyeit, kápolnáit és forrásait, és ezzel része az európai zarándokhálózatnak.
A sziklába vájt szentélynél álló Mária-szobor volt a zarándoklat célpontja
Fotó: Farkas-Vitéz Veronika

Imádság, ének és gulyásleves – így telt a zarándoknap 

A közel 65 résztvevő reggel 9 órakor indult a tardosi templomtól. Nemcsak a környékből – Tatáról, Tarjánból, Vértestolnáról, Héregről, Komáromból és Szőnyből – érkeztek zarándokok, hanem távolabbról is: Felvidékről, Dunaújváros környékéről, Győrből, Alcsútdobozról, Balástyáról, sőt még Szerbiából is csatlakoztak. Az út során több állomáson is imádkoztak: a falu központi kápolnájánál, majd a bányahegyi kapunál újabb csoport csatlakozott hozzájuk. A menet érintette a Serédi kastélyt is, végül a Gerecse Mária-emlékhelynél pihentek meg, ahol közösen mondták el az "Úr angyalát" és a lorettói litániát, illetve elénekelték a "Boldogasszony Anyánk"-at. Az énekszó végigkísérte az utat: visszafelé Mária-énekek, gitáros Hozsanna-dalok szóltak. Az esemény végén a plébánia melletti rendezvénytérben, a Hangpajtában szeretetvendégség várta a résztvevőket – gulyással és palacsintával kínálták a megfáradt zarándokokat. A napot gyónási lehetőség, majd ünnepi szentmise zárta, amelyet Böjte Csaba és Szabó Zoltán atya, Tardos község plébánosa közösen celebráltak.

A zarándoklat ünnepi szentmiséjét Böjte Csaba és Szabó Zoltán atya közösen celebrálták Tardoson
Fotó: Farkas-Vitéz Veronika

 

Böjte Csaba gondolatai különös erőt adtak

A hívek nagy örömmel fogadták a ferences szerzetest, aki útközben több helyen is megosztotta gondolatait. 

Úgy gondolom, hogy nagy lelki feltöltődést adott mindenkinek az ő jelenléte

 – mondta Árendás Sándorné. 

Képek a zarándoklatról Tardoson Böjte Csaba atyával.
A zarándoklat során Böjte Csaba atya több helyen is megosztotta gondolatait
Fotó: Farkas-Vitéz Veronika

„Állj meg, csendesedj el” – a zarándoklat üzenete

A szervező szerint a zarándoklat nem csupán vallási esemény, hanem lelki pihenő is a rohanó hétköznapokban: 

A teremtéstörténetben Isten a hetedik napon megpihent. Az embernek is kell idő, hogy megálljon, elgondolkodjon, elcsendesedjen. Ne csak követeljen, hanem adjon is másoknak, legyen irgalmas

 – fogalmazott. 

A zarándoklat emellett új baráti kapcsolatok születését is segíti: a hívek között sokan beszélgettek ismeretlenül is, közösséggé kovácsolódva az út során. 

Jövőre még több zarándokot várnak

A 2025-ös katolikus szentév mottója „A remény zarándokai”. Árendás Sándorné szerint a zarándokközösség továbbra is ezt tartja szem előtt: a cél, hogy még többen csatlakozzanak a jövőben. 

Ha egy mondatban kellene összefoglalni: 

legyünk több tájegységről együtt, egy helyen, egy úton

 – mondta a szervező.

GALÉRIA: Gerecse Mária - zarándoklat - Tardos (Fotó: Farkas-Vitéz Veronika)

Fotók: Farkas-Vitéz Veronika

 

 

