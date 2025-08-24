Böjte Csabával ünnepeltek: több mint hatvan hívő vett részt a Gerecse Mária - zarándoklaton +fotók

Különleges lelki élményt adott a zarándokoknak, hogy Böjte Csaba testvér is részt vett a Gerecse Mária-zarándoklaton, Tardoson. Az eseményt a tardosi templom 250 éves jubileumához is kapcsolódva rendezték meg.

A zarándoklat Tardosról, a templom elől indult, Böjte Csaba atya vezetésével

Fotó: Farkas-Vitéz Veronika

Miért éppen ezekben a napokban indulnak zarándoklatnak a hívek?

A katolikus hagyományban augusztus 15-e Nagyboldogasszony ünnepe, Mária mennybemenetelének napja. A zarándoklat az 1Úton Nemzetközi Zarándoknaphoz és a Mária Út Egyesület kezdeményezéséhez kapcsolódik, amelyet 2014-ben indítottak el. Azóta ezekben a napokban országszerte számos Mária-emlékhelyhez indulnak útra a hívek.

2014-től nálunk is rendszeres ez a zarándoklat, nemcsak most a Gerecse Máriához, hanem Péliföldszentkeresztre is

– mondta a szervező, Árendás Sándorné.

Egy sziklába vájt szentély: a Gerecse Mária-emlékhely története

A Gerecse Mária szobra 2016-ban került Tardoshoz: Batin Péter, vértessomlói hívő ajándékozta a közösségnek, miután többször együtt zarándokolt a tardosiakkal. A szobor egy sziklába vájt szentélyben kapott helyet, mely azóta kedvelt emlékhelye lett a Mária út ezen szakaszának.

A Mária út egy nemzetközi zarándokútvonal, amely összeköti a magyar nép Máriához kötődő emlékhelyeit, kápolnáit és forrásait, és ezzel része az európai zarándokhálózatnak.

A sziklába vájt szentélynél álló Mária-szobor volt a zarándoklat célpontja

Fotó: Farkas-Vitéz Veronika

Imádság, ének és gulyásleves – így telt a zarándoknap

A közel 65 résztvevő reggel 9 órakor indult a tardosi templomtól. Nemcsak a környékből – Tatáról, Tarjánból, Vértestolnáról, Héregről, Komáromból és Szőnyből – érkeztek zarándokok, hanem távolabbról is: Felvidékről, Dunaújváros környékéről, Győrből, Alcsútdobozról, Balástyáról, sőt még Szerbiából is csatlakoztak. Az út során több állomáson is imádkoztak: a falu központi kápolnájánál, majd a bányahegyi kapunál újabb csoport csatlakozott hozzájuk. A menet érintette a Serédi kastélyt is, végül a Gerecse Mária-emlékhelynél pihentek meg, ahol közösen mondták el az "Úr angyalát" és a lorettói litániát, illetve elénekelték a "Boldogasszony Anyánk"-at. Az énekszó végigkísérte az utat: visszafelé Mária-énekek, gitáros Hozsanna-dalok szóltak. Az esemény végén a plébánia melletti rendezvénytérben, a Hangpajtában szeretetvendégség várta a résztvevőket – gulyással és palacsintával kínálták a megfáradt zarándokokat. A napot gyónási lehetőség, majd ünnepi szentmise zárta, amelyet Böjte Csaba és Szabó Zoltán atya, Tardos község plébánosa közösen celebráltak.