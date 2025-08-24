1 órája
Böjte Csabával ünnepeltek: több mint hatvan hívő vett részt a Gerecse Mária - zarándoklaton +fotók
A katolikus hívek ünnepi eseményt tartottak Tardoson, Nagyboldogasszony napjához kapcsolódva. A zarándoklat során több mint hatvanan indultak útnak a Mária út egy szakaszán, ahol Böjte Csaba testvér is végig velük tartott.
Különleges lelki élményt adott a zarándokoknak, hogy Böjte Csaba testvér is részt vett a Gerecse Mária-zarándoklaton, Tardoson. Az eseményt a tardosi templom 250 éves jubileumához is kapcsolódva rendezték meg.
Miért éppen ezekben a napokban indulnak zarándoklatnak a hívek?
A katolikus hagyományban augusztus 15-e Nagyboldogasszony ünnepe, Mária mennybemenetelének napja. A zarándoklat az 1Úton Nemzetközi Zarándoknaphoz és a Mária Út Egyesület kezdeményezéséhez kapcsolódik, amelyet 2014-ben indítottak el. Azóta ezekben a napokban országszerte számos Mária-emlékhelyhez indulnak útra a hívek.
2014-től nálunk is rendszeres ez a zarándoklat, nemcsak most a Gerecse Máriához, hanem Péliföldszentkeresztre is
– mondta a szervező, Árendás Sándorné.
Egy sziklába vájt szentély: a Gerecse Mária-emlékhely története
A Gerecse Mária szobra 2016-ban került Tardoshoz: Batin Péter, vértessomlói hívő ajándékozta a közösségnek, miután többször együtt zarándokolt a tardosiakkal. A szobor egy sziklába vájt szentélyben kapott helyet, mely azóta kedvelt emlékhelye lett a Mária út ezen szakaszának.
- A Mária út egy nemzetközi zarándokútvonal, amely összeköti a magyar nép Máriához kötődő emlékhelyeit, kápolnáit és forrásait, és ezzel része az európai zarándokhálózatnak.
Imádság, ének és gulyásleves – így telt a zarándoknap
A közel 65 résztvevő reggel 9 órakor indult a tardosi templomtól. Nemcsak a környékből – Tatáról, Tarjánból, Vértestolnáról, Héregről, Komáromból és Szőnyből – érkeztek zarándokok, hanem távolabbról is: Felvidékről, Dunaújváros környékéről, Győrből, Alcsútdobozról, Balástyáról, sőt még Szerbiából is csatlakoztak. Az út során több állomáson is imádkoztak: a falu központi kápolnájánál, majd a bányahegyi kapunál újabb csoport csatlakozott hozzájuk. A menet érintette a Serédi kastélyt is, végül a Gerecse Mária-emlékhelynél pihentek meg, ahol közösen mondták el az "Úr angyalát" és a lorettói litániát, illetve elénekelték a "Boldogasszony Anyánk"-at. Az énekszó végigkísérte az utat: visszafelé Mária-énekek, gitáros Hozsanna-dalok szóltak. Az esemény végén a plébánia melletti rendezvénytérben, a Hangpajtában szeretetvendégség várta a résztvevőket – gulyással és palacsintával kínálták a megfáradt zarándokokat. A napot gyónási lehetőség, majd ünnepi szentmise zárta, amelyet Böjte Csaba és Szabó Zoltán atya, Tardos község plébánosa közösen celebráltak.
Böjte Csaba gondolatai különös erőt adtak
A hívek nagy örömmel fogadták a ferences szerzetest, aki útközben több helyen is megosztotta gondolatait.
Úgy gondolom, hogy nagy lelki feltöltődést adott mindenkinek az ő jelenléte
– mondta Árendás Sándorné.
„Állj meg, csendesedj el” – a zarándoklat üzenete
A szervező szerint a zarándoklat nem csupán vallási esemény, hanem lelki pihenő is a rohanó hétköznapokban:
A teremtéstörténetben Isten a hetedik napon megpihent. Az embernek is kell idő, hogy megálljon, elgondolkodjon, elcsendesedjen. Ne csak követeljen, hanem adjon is másoknak, legyen irgalmas
– fogalmazott.
A zarándoklat emellett új baráti kapcsolatok születését is segíti: a hívek között sokan beszélgettek ismeretlenül is, közösséggé kovácsolódva az út során.
Jövőre még több zarándokot várnak
A 2025-ös katolikus szentév mottója „A remény zarándokai”. Árendás Sándorné szerint a zarándokközösség továbbra is ezt tartja szem előtt: a cél, hogy még többen csatlakozzanak a jövőben.
Ha egy mondatban kellene összefoglalni:
legyünk több tájegységről együtt, egy helyen, egy úton
– mondta a szervező.
GALÉRIA: Gerecse Mária - zarándoklat - Tardos (Fotó: Farkas-Vitéz Veronika)Fotók: Farkas-Vitéz Veronika