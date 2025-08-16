augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

25°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissitő

35 perce

Megkóstoltad már? Így jut el hozzád a honvédség zacskós vize

Címkék#Tisza#főtörzsőrmester#rajparancsnok#misszióban#zacskós víz#víz#lakosság#honvédség

A honvédség feladatai között a biztonságos ivóvízellátás is fontos szerepet kap. A zacskós vízzel a civilek is találkozhattak már különböző rendezvényeken, és most utánajártunk, mit is rejt pontosan a zacskó.

Goletz-DeáK Viktória

A tataiak többsége valószínűleg már találkozott a honvédség zacskós vizével, sokan talán meg is kóstolták. A tatai dandár nyílt napján, vagy bármely olyan rendezvényen, ahol a honvédek is megjelennek - mint a Tatai Patara - jó eséllyel ott van az a sátor, ahol hűs, friss kortyokat kínálnak. Nyári melegben pedig kevés dolog esik jobban, mint egy tasak frissen csomagolt hideg zacskós víz, amit a katonák osztanak.

A honvédség feladatai között a biztonságos ivóvízellátás is fontos szerepet kap. A zacskós vízzel a civilek is találkozhattak már különböző rendezvényeken, és most utánajártunk, mit is rejt pontosan a zacskó.
A katonai zacskós víz egy komoly, szabályozott eljárás után juthat el a fogyasztókhoz 
Forrás: MH

De honnan származik ez a víz, ki készíti, és hogyan jut el a kezünkbe? Ennek jártunk utána, amikor a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred Műszaki Támogató Zászlóalj Víztisztító Százada egyik szakaszának vezénylő altisztje, Csóti Péter főtörzsőrmesterrel beszélgettünk.

Így készül a zacskós víz

– A víztisztítás első hallásra egyszerűnek tűnik, de terepen mindig jönnek a váratlan helyzetek. Erre készülünk minden gyakorlaton – kezdte az altiszt, aki elárulta, hogy legközelebb augusztus végén fognak gyakorlatozni Szentesen.

– A vízforrás mindig az adott területen van, ahová kitelepülünk – mondta a főtörzsőrmester. A katonák először vízi felderítést végeznek, és kiválasztják a legalkalmasabb vízforrást és a települési helyet. Ez lehet folyó, patak, vagy akár a Tisza vagy mellékága, a Kurca, illetve hálózati víz. A honvédségnek nyolc nagyteljesítményű tábori víztisztító gépe van, amelyek különböző eljárásokkal tisztítják meg a vizet.

A vezénylő altiszt azt is részletesen elmondta, hogy hogyan működik a víztisztító. Többek között megtudtuk, hogy a rendszer több lépcsőben működik. 

  • először egy lábszűrő távolítja el a durva szennyeződéseket – kavicsot, leveleket, rovarokat –, majd a nyers víz egy kisebb szivattyún keresztül a parton felállított víztisztító állomásba kerül
  • a gép első szakaszában úgynevezett ultrafiltráció történik, ahol a „spagetti vékony” membránszálak mikron nagyságú lyukain át szűrik meg a vizet. Ez már ekkor is képes a baktériumok és vírusok jelentős részét eltávolítani.
A honvédség feladatai között a biztonságos ivóvízellátás is fontos szerepet kap. A zacskós vízzel a civilek is találkozhattak már különböző rendezvényeken, és most utánajártunk, mit is rejt pontosan a zacskó.
A honvédség feladatai között a biztonságos ivóvízellátás is fontos szerepet kap. A folyamat minden részét szigorúan ellenőrzik 
Forrás: MH
  • a következő lépés a dupla fordított ozmózis – még a radiológiai biológiai és vegyi szennyeződést is ki tudja szűrni. 
  • az így kapott víz olyan tiszta, hogy már ásványi anyagokat kell hozzáadni, hogy fogyasztható legyen, valamint kis mennyiségű klórt is adagolnak a fertőzések megelőzésére.

120 ezer liter ivóvíz

A berendezés teljesítménye lenyűgöző: édesvízből óránként 5000 litert, sós vagy tengervízből óránként 2800 litert képes megtisztítani. Egy nap alatt akár 120 ezer liter ivóvizet is elő tud állítani, ha a vízhozam és a körülmények megfelelőek.

A tisztított vizet ideiglenesen 20 köbméteres, puha falú tartályokban tárolják. Innen vízszállító teherautók viszik tovább, vagy zacskózzák, de a főtörzsőrmester kiemelte: amíg a víz laboratóriumi bevizsgálása nem történik meg, „technikai víznek” számít, és nem adható ki fogyasztásra. – Itt nem csak a víztisztító berendezéseket kell ismerni, hanem egymásra is figyelni. Egy jól összeszokott raj fél szavakból is megérti egymást – tette hozzá a főtörzsőrmester. – Ez a munka nem csak hivatás, hanem felelősség is. Ha mi hibázunk, annak az emberek egészsége látja kárát.

A honvédség feladatai között a biztonságos ivóvízellátás is fontos szerepet kap. A zacskós vízzel a civilek is találkozhattak már különböző rendezvényeken, és most utánajártunk, mit is rejt pontosan a zacskó.
A folyamat végén olyan tiszta lesz a víz, hogy már ásványi anyagokat kell hozzáadni, hogy fogyasztható legyen, valamint kis mennyiségű klórt is adagolnak a fertőzések megelőzésére
Forrás: MH

Hozzátette, hogy a víztisztító katonák feladata nem ér véget azzal, hogy a vizet megtisztítják. A folyamat minden lépését szigorú ellenőrzések kísérik.
– A gyártás során többször is veszünk mintát. Nemcsak a végén, hanem a folyamat közben is. Így biztosítjuk, hogy a víz minden egyes kortya megfeleljen az előírásoknak – árulta el a szakember.

Egyedi számot kapnak

– A zacskózásnál minden csomag egyedi számot kap. Ez azért fontos, mert ha a mintavétel során bármi problémát találnánk, pontosan vissza tudjuk követni, melyik tételből származik – hangsúlyozta a rajparancsnok aki azt is elmondta, hogy a minőségbiztosítás több lépcsős. Az ellenőrzések során a katonák laboratóriumi körülmények között vizsgálják a víz tisztaságát, és csak a megfelelő minősítés után kerülhet a zacskózott víz a felhasználókhoz.

– Optimális esetben három - öt nap alatt van meg az eredmény, vagyis a kitelepéstől számítva az ötödik napon lesz először ihatónak minősített víz – mondta Csóti Péter. Csak ezután kezdődhet a zacskózás, amihez a honvédség speciális, konténerbe épített csomagológépeket használ – ezek egyébként civil gyártósorokból származnak, amelyek egykor a jól ismert zacskós tejet is előállították. Minden darab számozva van, ami alapján később beazonosítható, hogy azt a tasakot mikor ki és melyik gép állította elő. Így kerül végül a zacskós víz a katonákhoz, és olykor a civil lakosság kezébe is – akár egy tatai nyílt napon, akár egy nagyobb honvédségi kitelepülésen.

– Büszke vagyok a csapatomra, mert tudom, hogy ha éles helyzet van, mindenki a maximumot nyújtja. A mi feladatunk, hogy bármilyen körülmények között tiszta ivóvizet tudjunk biztosítani akár a Tiszán, akár külföldi misszióban – szögezte le a főtörzsőrmester.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu