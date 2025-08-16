35 perce
Megkóstoltad már? Így jut el hozzád a honvédség zacskós vize
A honvédség feladatai között a biztonságos ivóvízellátás is fontos szerepet kap. A zacskós vízzel a civilek is találkozhattak már különböző rendezvényeken, és most utánajártunk, mit is rejt pontosan a zacskó.
A tataiak többsége valószínűleg már találkozott a honvédség zacskós vizével, sokan talán meg is kóstolták. A tatai dandár nyílt napján, vagy bármely olyan rendezvényen, ahol a honvédek is megjelennek - mint a Tatai Patara - jó eséllyel ott van az a sátor, ahol hűs, friss kortyokat kínálnak. Nyári melegben pedig kevés dolog esik jobban, mint egy tasak frissen csomagolt hideg zacskós víz, amit a katonák osztanak.
De honnan származik ez a víz, ki készíti, és hogyan jut el a kezünkbe? Ennek jártunk utána, amikor a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred Műszaki Támogató Zászlóalj Víztisztító Százada egyik szakaszának vezénylő altisztje, Csóti Péter főtörzsőrmesterrel beszélgettünk.
Így készül a zacskós víz
– A víztisztítás első hallásra egyszerűnek tűnik, de terepen mindig jönnek a váratlan helyzetek. Erre készülünk minden gyakorlaton – kezdte az altiszt, aki elárulta, hogy legközelebb augusztus végén fognak gyakorlatozni Szentesen.
– A vízforrás mindig az adott területen van, ahová kitelepülünk – mondta a főtörzsőrmester. A katonák először vízi felderítést végeznek, és kiválasztják a legalkalmasabb vízforrást és a települési helyet. Ez lehet folyó, patak, vagy akár a Tisza vagy mellékága, a Kurca, illetve hálózati víz. A honvédségnek nyolc nagyteljesítményű tábori víztisztító gépe van, amelyek különböző eljárásokkal tisztítják meg a vizet.
A vezénylő altiszt azt is részletesen elmondta, hogy hogyan működik a víztisztító. Többek között megtudtuk, hogy a rendszer több lépcsőben működik.
- először egy lábszűrő távolítja el a durva szennyeződéseket – kavicsot, leveleket, rovarokat –, majd a nyers víz egy kisebb szivattyún keresztül a parton felállított víztisztító állomásba kerül
- a gép első szakaszában úgynevezett ultrafiltráció történik, ahol a „spagetti vékony” membránszálak mikron nagyságú lyukain át szűrik meg a vizet. Ez már ekkor is képes a baktériumok és vírusok jelentős részét eltávolítani.
- a következő lépés a dupla fordított ozmózis – még a radiológiai biológiai és vegyi szennyeződést is ki tudja szűrni.
- az így kapott víz olyan tiszta, hogy már ásványi anyagokat kell hozzáadni, hogy fogyasztható legyen, valamint kis mennyiségű klórt is adagolnak a fertőzések megelőzésére.
120 ezer liter ivóvíz
A berendezés teljesítménye lenyűgöző: édesvízből óránként 5000 litert, sós vagy tengervízből óránként 2800 litert képes megtisztítani. Egy nap alatt akár 120 ezer liter ivóvizet is elő tud állítani, ha a vízhozam és a körülmények megfelelőek.
A tisztított vizet ideiglenesen 20 köbméteres, puha falú tartályokban tárolják. Innen vízszállító teherautók viszik tovább, vagy zacskózzák, de a főtörzsőrmester kiemelte: amíg a víz laboratóriumi bevizsgálása nem történik meg, „technikai víznek” számít, és nem adható ki fogyasztásra. – Itt nem csak a víztisztító berendezéseket kell ismerni, hanem egymásra is figyelni. Egy jól összeszokott raj fél szavakból is megérti egymást – tette hozzá a főtörzsőrmester. – Ez a munka nem csak hivatás, hanem felelősség is. Ha mi hibázunk, annak az emberek egészsége látja kárát.
Hozzátette, hogy a víztisztító katonák feladata nem ér véget azzal, hogy a vizet megtisztítják. A folyamat minden lépését szigorú ellenőrzések kísérik.
– A gyártás során többször is veszünk mintát. Nemcsak a végén, hanem a folyamat közben is. Így biztosítjuk, hogy a víz minden egyes kortya megfeleljen az előírásoknak – árulta el a szakember.
Egyedi számot kapnak
– A zacskózásnál minden csomag egyedi számot kap. Ez azért fontos, mert ha a mintavétel során bármi problémát találnánk, pontosan vissza tudjuk követni, melyik tételből származik – hangsúlyozta a rajparancsnok aki azt is elmondta, hogy a minőségbiztosítás több lépcsős. Az ellenőrzések során a katonák laboratóriumi körülmények között vizsgálják a víz tisztaságát, és csak a megfelelő minősítés után kerülhet a zacskózott víz a felhasználókhoz.
– Optimális esetben három - öt nap alatt van meg az eredmény, vagyis a kitelepéstől számítva az ötödik napon lesz először ihatónak minősített víz – mondta Csóti Péter. Csak ezután kezdődhet a zacskózás, amihez a honvédség speciális, konténerbe épített csomagológépeket használ – ezek egyébként civil gyártósorokból származnak, amelyek egykor a jól ismert zacskós tejet is előállították. Minden darab számozva van, ami alapján később beazonosítható, hogy azt a tasakot mikor ki és melyik gép állította elő. Így kerül végül a zacskós víz a katonákhoz, és olykor a civil lakosság kezébe is – akár egy tatai nyílt napon, akár egy nagyobb honvédségi kitelepülésen.
– Büszke vagyok a csapatomra, mert tudom, hogy ha éles helyzet van, mindenki a maximumot nyújtja. A mi feladatunk, hogy bármilyen körülmények között tiszta ivóvizet tudjunk biztosítani akár a Tiszán, akár külföldi misszióban – szögezte le a főtörzsőrmester.