Megkóstoltad már? Így jut el hozzád a honvédség zacskós vize

A tataiak többsége valószínűleg már találkozott a honvédség zacskós vizével, sokan talán meg is kóstolták. A tatai dandár nyílt napján, vagy bármely olyan rendezvényen, ahol a honvédek is megjelennek - mint a Tatai Patara - jó eséllyel ott van az a sátor, ahol hűs, friss kortyokat kínálnak. Nyári melegben pedig kevés dolog esik jobban, mint egy tasak frissen csomagolt hideg zacskós víz, amit a katonák osztanak.

A katonai zacskós víz egy komoly, szabályozott eljárás után juthat el a fogyasztókhoz

Forrás: MH

De honnan származik ez a víz, ki készíti, és hogyan jut el a kezünkbe? Ennek jártunk utána, amikor a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred Műszaki Támogató Zászlóalj Víztisztító Százada egyik szakaszának vezénylő altisztje, Csóti Péter főtörzsőrmesterrel beszélgettünk.

Így készül a zacskós víz

– A víztisztítás első hallásra egyszerűnek tűnik, de terepen mindig jönnek a váratlan helyzetek. Erre készülünk minden gyakorlaton – kezdte az altiszt, aki elárulta, hogy legközelebb augusztus végén fognak gyakorlatozni Szentesen.

– A vízforrás mindig az adott területen van, ahová kitelepülünk – mondta a főtörzsőrmester. A katonák először vízi felderítést végeznek, és kiválasztják a legalkalmasabb vízforrást és a települési helyet. Ez lehet folyó, patak, vagy akár a Tisza vagy mellékága, a Kurca, illetve hálózati víz. A honvédségnek nyolc nagyteljesítményű tábori víztisztító gépe van, amelyek különböző eljárásokkal tisztítják meg a vizet.

A vezénylő altiszt azt is részletesen elmondta, hogy hogyan működik a víztisztító. Többek között megtudtuk, hogy a rendszer több lépcsőben működik.

először egy lábszűrő távolítja el a durva szennyeződéseket – kavicsot, leveleket, rovarokat –, majd a nyers víz egy kisebb szivattyún keresztül a parton felállított víztisztító állomásba kerül

a gép első szakaszában úgynevezett ultrafiltráció történik, ahol a „spagetti vékony” membránszálak mikron nagyságú lyukain át szűrik meg a vizet. Ez már ekkor is képes a baktériumok és vírusok jelentős részét eltávolítani.

A honvédség feladatai között a biztonságos ivóvízellátás is fontos szerepet kap. A folyamat minden részét szigorúan ellenőrzik

Forrás: MH

a következő lépés a dupla fordított ozmózis – még a radiológiai biológiai és vegyi szennyeződést is ki tudja szűrni.

az így kapott víz olyan tiszta, hogy már ásványi anyagokat kell hozzáadni, hogy fogyasztható legyen, valamint kis mennyiségű klórt is adagolnak a fertőzések megelőzésére.

120 ezer liter ivóvíz

A berendezés teljesítménye lenyűgöző: édesvízből óránként 5000 litert, sós vagy tengervízből óránként 2800 litert képes megtisztítani. Egy nap alatt akár 120 ezer liter ivóvizet is elő tud állítani, ha a vízhozam és a körülmények megfelelőek.