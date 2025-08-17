Így készül a katonai zacskós víz - Podcast

A tataiak többsége valószínűleg már találkozott a honvédségi zacskós vízzel, sokan talán meg is kóstolták. A tatai dandár nyílt napján, vagy bármely olyan rendezvényen, ahol a honvédek is megjelennek - mint a Tatai Patara - jó eséllyel ott van az a sátor, ahol hűs, friss kortyokat kínálnak.

A honvédség feladatai között a biztonságos ivóvízellátás is fontos szerepet kap. A zacskós víz szgorú szabályok között készül

Forrás: MH

Nyári melegben pedig kevés dolog esik jobban, mint egy tasak frissen csomagolt hideg zacskós víz, amit a katonák osztanak.

Hol készül a zacskós víz?

De honnan származik ez a víz, ki készíti, és hogyan jut el a kezünkbe? Ennek jártunk utána, amikor a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred Műszaki Támogató Zászlóalj Víztisztító Százada egyik szakaszának vezénylő altisztje, Csóti Péter főtörzsőrmesterrel beszélgettünk podcastünkben.