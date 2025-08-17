augusztus 17., vasárnap

Érdekes

48 perce

Így készül a katonai zacskós víz - Podcast

Címkék#podcast#Tatai Patara#főtörzsőrmester#honvéd#zacskós víz#rendezvény#katona

Legújabb podcastünkben a katonák által osztogatott frissitő nyomába eredtünk. A zacskós vízzel a civilek is találkozhattak már különböző rendezvényeken, és most utánajártunk, mit is rejt pontosan a zacskó.

A tataiak többsége valószínűleg már találkozott a honvédségi zacskós vízzel, sokan talán meg is kóstolták. A tatai dandár nyílt napján, vagy bármely olyan rendezvényen, ahol a honvédek is megjelennek - mint a Tatai Patara - jó eséllyel ott van az a sátor, ahol hűs, friss kortyokat kínálnak. 

A honvédség feladatai között a biztonságos ivóvízellátás is fontos szerepet kap. A zacskós vízzel a civilek is találkozhattak már különböző rendezvényeken, és most utánajártunk, mit is rejt pontosan a zacskó.
A honvédség feladatai között a biztonságos ivóvízellátás is fontos szerepet kap. A zacskós víz szgorú szabályok között készül 
Forrás: MH

Nyári melegben pedig kevés dolog esik jobban, mint egy tasak frissen csomagolt hideg zacskós víz, amit a katonák osztanak. 

Hol készül a zacskós víz?

De honnan származik ez a víz, ki készíti, és hogyan jut el a kezünkbe? Ennek jártunk utána, amikor a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred Műszaki Támogató Zászlóalj Víztisztító Százada egyik szakaszának vezénylő altisztje, Csóti Péter főtörzsőrmesterrel beszélgettünk podcastünkben. 

