Zacher Gábor elárulta a titkot: így igyál egy nyári fesztiválon, hogy ne legyen baj +videó

Zacher Gábor a krónikus betegségekben szenvedőknek is üzent

„Elkezdődött a Sziget Fesztivál, jó idő lesz. Kedves szigetlakók, vigyázzatok magatokra! Habár mi kint leszünk, de azért igazán az lenne a jó, ha nem nagyon kellene dolgoznunk” – kezdte mondandóját a méltán híres toxikológus a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Ezt követően így folytatta:

Először is baromi meleg lesz. Ha meleg van, sokat izzad az ember, ha sokat izzad, előbb-utóbb a száraz oldalra kerül, a folyadékot pótolni kell, de ne alkohollal tegyük! Persze meglehet a kettő, de ne legyen harmadik

– hívta fel a figyelmet Zacher Gábor, aki a krónikus betegséggel küzdőknek is adott néhány tanácsot. A toxikológus a napszúrás veszélyeit is kiemelte és magas faktorszámú fényvédőt javasolt.