2 órája
Zacher Gábor elárulta a titkot: így igyál egy nyári fesztiválon, hogy ne legyen baj +videó
Videóban árult el fontos dolgokat a Sziget Fesztiválra kilátogatókat a népszerű toxikológus. Zacher Gábor arról beszélt, hogy miként lehet következmény nélkül, mértékkel inni.
Csütörtökön startolt el a Sziget Fesztivál, a bulizókra pedig idén is az Országos Mentőszolgálat munkatársai vigyáznak. A helyszínre Zacher Gábor, az ország legismertebb toxikológusa is ellátogatott, aki egy mentőautóban ülve adott néhány fontos tanácsot a fesztiválozóknak az alkoholfogyasztásra vonatkozóan.
Zacher Gábor a krónikus betegségekben szenvedőknek is üzent
„Elkezdődött a Sziget Fesztivál, jó idő lesz. Kedves szigetlakók, vigyázzatok magatokra! Habár mi kint leszünk, de azért igazán az lenne a jó, ha nem nagyon kellene dolgoznunk” – kezdte mondandóját a méltán híres toxikológus a Facebook-oldalára feltöltött videójában.
Ezt követően így folytatta:
Először is baromi meleg lesz. Ha meleg van, sokat izzad az ember, ha sokat izzad, előbb-utóbb a száraz oldalra kerül, a folyadékot pótolni kell, de ne alkohollal tegyük! Persze meglehet a kettő, de ne legyen harmadik
– hívta fel a figyelmet Zacher Gábor, aki a krónikus betegséggel küzdőknek is adott néhány tanácsot. A toxikológus a napszúrás veszélyeit is kiemelte és magas faktorszámú fényvédőt javasolt.