Megint gázolt a vonat

Herceghalom határában gázolt halálra a vonat egy embert. A katasztrófavédelem közölt részleteket a vonatgázolással kapcsolatban.

Jelentősen változik a vonatok menetrendje a MÁV szerint a Tatabányát is érintő fővonalon a vonatgázolás miatt

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Vonatgázolás: késő, kimaradó járatok

A tragikus baleset miatt a szerelvény nem tudott tovább haladni, a több, mint kétszáz utast a tűzoltók közbenjárásával szállítják át a pótlójáratokra. A közlemény szerint a helyszínelés miatt Biatorbágy és Herceghalom között a délutáni órákban hosszabb eljutási időre, késésre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani a győri fővonalon.