augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

26°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Megint gázolt a vonat

Címkék#MÁV#győri fővonal#baleset

A győri fővonalon késésekre, kimaradásokra kell számítani. Halálos vonatgázolás történt.

Kemma.hu

Herceghalom határában gázolt halálra a vonat egy embert. A katasztrófavédelem közölt részleteket a vonatgázolással kapcsolatban. Mondjuk!

vonatgázolás
Jelentősen változik a vonatok menetrendje a MÁV szerint a Tatabányát is érintő fővonalon a vonatgázolás miatt
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

Vonatgázolás: késő, kimaradó járatok 

A tragikus baleset miatt a szerelvény nem tudott tovább haladni, a több, mint kétszáz utast a tűzoltók közbenjárásával szállítják át a pótlójáratokra. A közlemény szerint a helyszínelés miatt Biatorbágy és Herceghalom között  a délutáni órákban hosszabb eljutási időre, késésre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani a győri fővonalon.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu