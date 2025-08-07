Baleset
2 órája
Megint gázolt a vonat
A győri fővonalon késésekre, kimaradásokra kell számítani. Halálos vonatgázolás történt.
Herceghalom határában gázolt halálra a vonat egy embert. A katasztrófavédelem közölt részleteket a vonatgázolással kapcsolatban. Mondjuk!
Vonatgázolás: késő, kimaradó járatok
A tragikus baleset miatt a szerelvény nem tudott tovább haladni, a több, mint kétszáz utast a tűzoltók közbenjárásával szállítják át a pótlójáratokra. A közlemény szerint a helyszínelés miatt Biatorbágy és Herceghalom között a délutáni órákban hosszabb eljutási időre, késésre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani a győri fővonalon.
