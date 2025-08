Életveszélyes hibákat vétett a villanyszerelő egy tardosi házban

A vádirat szerint egy tatabányai férfi 2022 tavaszán vállalta el egy tardosi családi ház teljes villamoshálózatának felújítását. A villanyszerelő 2022 októberében kezdte meg a munkát, és 2023 februárjára be is fejezte azt. A megrendelő az elvégzett munkáért a közel 560 ezer forintot kifizette, a ház pedig használatra kész állapotban került átadásra. A ránézésre befejezett munka mögött azonban súlyos szakmai hibák húzódtak meg, amelyek közvetlenül veszélyeztették a bent lakók életét és testi épségét.

a Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be a villanyszerelő férfival szemben.

Fotó: Hispanolistic / Forrás: Getty Images

Súlyos hibák a villanyszerelő munkája nyomán

A villanyszerelő több olyan szakszerűtlen megoldást alkalmazott, amelyek baleset-, tűz- és életveszélyt jelentettek: zsúfolt kötődobozokat, csupasz vezetékeket, és hibás színkódú bekötéseket használt. Alumínium- és rézvezetékeket kötött össze, és még a mosógépnél is helytelenül csatlakoztatta a védővezetőt. Az elosztószekrényben is maradt csupasz, feszültség alatt álló rész. Emellett a férfi semmilyen hivatalos dokumentumot nem adott át a munkája befejeztével, és nem figyelmeztette a megrendelőt az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat szükségességére sem. A tulajdonos végül észlelte a problémákat, és másik szakembert hívott, aki kijavította a hibákat. Az ügyészség most pénzbüntetés kiszabását és kártérítés megfizetését indítványozza. Dr. Horváth Sándor a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője elmondta, a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indult ügyben a Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be a villanyszerelő férfival szemben.