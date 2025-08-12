28 perce
Világbajnok pilóták szelik át a magyar eget
Idén ősszel a levegő lesz a legnagyobb látványosság Magyarországon. A magyar pilóta izgalmas részleteket árult el a közelgő világbajnokságról.
Idén Magyarországon rendezik meg a műrepülő világbajnokságot, ahol a legjobb pilóták mérik össze tudásukat a levegőben. A szervezők várják a műrepülés rajongóit, és mindenkit, akit érdekel a légi akrobatika lenyűgöző világa.
Láng István elmesélte, hogyan indult el a műrepülés izgalmas útján: gyerekként már a repülés iránti vonzalom hajtotta, vitorlázó repüléssel kezdte, és a repülő makettek építése is mély nyomot hagyott benne. Ezek az élmények vezették el odáig, hogy ma már aktív versenyzőként képviseli Magyarországot a műrepülő világbajnokságon.
A világbajnokság összeköti a magyar műrepülő közösséget
Láng István elmondta, hogy a 2025-ös világbajnokság Magyarországon nemcsak a versenyzők számára jelent kiemelkedő eseményt, hanem a magyar műrepülő közösségnek és a sportág rajongóinak is különleges alkalmat kínál arra, hogy testközelből élhessék át a műrepülés izgalmait. A verseny történetében eddig soha nem látott, 96 nevezővel érkezik az országba, ezzel újabb lendületet adva a műrepülés népszerűsítésének.
Így készül fel a magyar csapat a 2025-ös világbajnokságra Láng István szerint:
Edzőtáborokat tartunk, általában Matkópusztán, ott van a Magyar Műrepülő Klubnak a székháza, ott van maga a repülőgép is, amivel a klubtagok készülnek, és három-négy napos edzéseket szoktunk tartani, általában csütörtök-péntek-szombat. Ábelényi Tamás, a Magyar Műrepülő Klub vezetője, ő a csapatnak az edzője is, és az ő irányítása alatt készül az egész csapat a versenyre.
Az év eleji felkészülés során minden évben elméleti ismeretfelújító tanfolyamot tartanak, ahol áttekintik a szabályváltozásokat és a versenyzőknek leginkább releváns információkat. Ezt követően az edzések figuragyakorlásokkal kezdődnek, majd fokozatosan komplex versenyszámokat repülnek le.
A magyar csapat gépe
Az idei világbajnokságon egy német gyártmányú Extra 330-as repülőgéppel versenyez a magyar csapat. Bár nem ez a legmodernebb típus, az "Intermediate" azaz középhaladó, és "Advanced", haladó kategóriákhoz, amelyek ebben a világbajnokságban szerepelnek, tökéletesen megfelel, tudtuk meg Láng Istvántól. Hozzátette: a gép maximális felszálló tömege 670 kg, és egy 300 lóerős motor hajtja. Képes ±10 g terhelést elviselni, így korlátlanul alkalmas minden versenyszámban előforduló műrepülő figurára, biztosítva a pilóták biztonságát és teljesítményét.
A versenyről
A pilóták négy kötelező programot repülnek.
- Ezek közül az egyik a "Free Known", amely öt előre meghatározott és öt saját választott figurából áll.
- Emellett három "Free Unknown" program is van, amely tíz, véletlenszerűen kiválasztott figurát tartalmaz, és melyeket a versenyzők csak 24 órával a repülés előtt kapnak meg.
A pontozás a figurák nehézségi szintje és a végrehajtás minősége alapján történik, 1-től 10-ig terjedő skálán. A bírók a 10-es pontszámból vonják le a hibákért járó pontokat. A végső eredményt a különböző figurák pontszámainak összeadásával kapják meg.
A verseny egyéniben és csapatban is zajlik. A csapat eredményét a három legmagasabb pontszámot elért versenyző összpontszáma adja. Egy csapatba legfeljebb hat versenyző nevezhető, de mindig csak a legjobb három pontjai számítanak. A magyar együttes jelenleg négy fővel indul, míg sok más ország a maximális, hatfős létszámmal képviselteti magát.
A verseny során a pilóták 24 órával a repülés előtt kapják meg az ismeretlen programot, ami jelentős stresszt okozhat. Ezért az év nagy részében olyan edzéseket tartanak, ahol szintén egy nappal előre kapják meg a programot, így fejben gyorsan meg kell tanulniuk a figurákat. A mutatványokat izommemóriára alapozva gyakorolják, hogy a verseny közben már ne kelljen azon gondolkodniuk, miközben a szél és a pozíció megtartása is kihívást jelent. A nehéz körülmények, mint a nagy meleg, tovább növelik a stresszt. Fontos, hogy a hibák után gyorsan tovább lépjenek, mert a repülőgép nagy sebességgel halad, és folytatni kell a programot vagy szükség esetén újrakezdeni.
Láng István szerint:
Az Intermediate kategóriában a legerősebb ellenfelek a román és a lengyel csapatok, mert modern technikával és jó edzéslehetőségekkel készülnek. Az Advanced kategóriában a franciák számítanak kiemelkedőnek, ők mindkét kategóriában dobogósak szoktak lenni.
Így vehetsz részt te is
Láng István számára már maga a világbajnokságra kijutás is hatalmas előrelépés, és célja, hogy minél több emberrel megismertesse a műrepülés sportágát. Magyarországon jelenleg a Magyar Műrepülő Klub foglalkozik versenyszerű műrepülőképzéssel és utánpótlás-neveléssel. Láng István biztat mindenkit, hogy ne féljen kipróbálni ezt a sportot.
Akik igazán kedvelik ezt a sportot, azok nagyjából a megszállottak klubjába tartoznak. Ugyanakkor, aki csak kicsit is kacérkodik a gondolattal, annak mindenképp érdemes eljönnie és kipróbálnia. Nem kell megijedni attól, amit a médiában látni, hogy ez valami földöntúli, nagyon nehéz és bonyolult dolog lenne. Megvannak a megfelelő képzések, amelyek segítségével fokozatosan el lehet jutni oda, ahová szeretnénk. Gyakorlatilag egy bizonyos szintig bárki eljuthat, szóval nem kell félni, hogy nem fog menni. Egyszerűen el kell kezdeni, kipróbálni, ha valakit érdekel.
A verseny teljes programja ingyenesen látogatható lesz a Hévíz-Balaton Reptéren, ahol vezetett hangárlátogatásokon is részt lehet venni, előzetes regisztrációval a www.aac2025.com oldalon.
GALÉRIA: Láng István műrepülő pilóta Kecskéden járt (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence