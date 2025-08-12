Világbajnok pilóták szelik át a magyar eget

Idén Magyarországon rendezik meg a műrepülő világbajnokságot, ahol a legjobb pilóták mérik össze tudásukat a levegőben. A szervezők várják a műrepülés rajongóit, és mindenkit, akit érdekel a légi akrobatika lenyűgöző világa.

Világbajnokságra készül Láng István

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: Kemma.hu

Láng István elmesélte, hogyan indult el a műrepülés izgalmas útján: gyerekként már a repülés iránti vonzalom hajtotta, vitorlázó repüléssel kezdte, és a repülő makettek építése is mély nyomot hagyott benne. Ezek az élmények vezették el odáig, hogy ma már aktív versenyzőként képviseli Magyarországot a műrepülő világbajnokságon.

A világbajnokság összeköti a magyar műrepülő közösséget

Láng István elmondta, hogy a 2025-ös világbajnokság Magyarországon nemcsak a versenyzők számára jelent kiemelkedő eseményt, hanem a magyar műrepülő közösségnek és a sportág rajongóinak is különleges alkalmat kínál arra, hogy testközelből élhessék át a műrepülés izgalmait. A verseny történetében eddig soha nem látott, 96 nevezővel érkezik az országba, ezzel újabb lendületet adva a műrepülés népszerűsítésének.

Így készül fel a magyar csapat a 2025-ös világbajnokságra Láng István szerint:

Edzőtáborokat tartunk, általában Matkópusztán, ott van a Magyar Műrepülő Klubnak a székháza, ott van maga a repülőgép is, amivel a klubtagok készülnek, és három-négy napos edzéseket szoktunk tartani, általában csütörtök-péntek-szombat. Ábelényi Tamás, a Magyar Műrepülő Klub vezetője, ő a csapatnak az edzője is, és az ő irányítása alatt készül az egész csapat a versenyre.

Az év eleji felkészülés során minden évben elméleti ismeretfelújító tanfolyamot tartanak, ahol áttekintik a szabályváltozásokat és a versenyzőknek leginkább releváns információkat. Ezt követően az edzések figuragyakorlásokkal kezdődnek, majd fokozatosan komplex versenyszámokat repülnek le.

A magyar csapat gépe

Az idei világbajnokságon egy német gyártmányú Extra 330-as repülőgéppel versenyez a magyar csapat. Bár nem ez a legmodernebb típus, az "Intermediate" azaz középhaladó, és "Advanced", haladó kategóriákhoz, amelyek ebben a világbajnokságban szerepelnek, tökéletesen megfelel, tudtuk meg Láng Istvántól. Hozzátette: a gép maximális felszálló tömege 670 kg, és egy 300 lóerős motor hajtja. Képes ±10 g terhelést elviselni, így korlátlanul alkalmas minden versenyszámban előforduló műrepülő figurára, biztosítva a pilóták biztonságát és teljesítményét.