Videón Tata szíve, az Öreg-tó varázslatos pillanatai
A tatai Öreg-tó hangulatos videón mutatja meg, miért hívják a város szívének.
A tatai Öreg-tó mindig is a város ékköve volt, most azonban új videóval idézik meg nyugalmas szépségét. A rövid felvétel a víz tükrén visszatükröződő fényt, a madarak suhanását és a környező fák csendes susogását örökíti meg. A tó minden évszakban más arcát mutatja, de a hangulat mindig békét áraszt. Egy pillanatnyi menedék a városi rohanásból, ahol a természet és a város harmóniája teljesen átélhető.
