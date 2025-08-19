Videón Tata szíve, az Öreg-tó varázslatos pillanatai

A tatai Öreg-tó mindig is a város ékköve volt, most azonban új videóval idézik meg nyugalmas szépségét. A rövid felvétel a víz tükrén visszatükröződő fényt, a madarak suhanását és a környező fák csendes susogását örökíti meg. A tó minden évszakban más arcát mutatja, de a hangulat mindig békét áraszt. Egy pillanatnyi menedék a városi rohanásból, ahol a természet és a város harmóniája teljesen átélhető.