Veszély

2 órája

Veszélyes játszótérre figyelmeztetnek Tatabányán! Vigyázz, ha ide viszed a gyereket

Címkék#Tatabánya#gyerek#probléma#polgármesteri#balesetveszélyes#Május 1 parkban#önkormányzat#Fidesz-KDNP

Az egyik tatabányai játszótér állapota már a gyerekek biztonságát is veszélyezteti. A szülők szerint az eszközök elhasználódtak és balesetveszélyesek. Azt akarják, hogy az önkormányzat minél előbb intézkedjen a veszélyes játszótér miatt.

Kemma.hu

Szülők attól tartanak, hogy a veszélyes játszótér miatt előbb-utóbb komoly sérülés történhet, ezért sürgős felújítást kérnek az önkormányzattól. Ezért megkeresték Gál Csabát, a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjét, hogy segítsen megoldani a problémát.

A szülők szerint az eszközök elhasználódtak és balesetveszélyesek. Azt akarják, hogy az önkormányzat minél előbb intézkedjen a veszélyes játszótér miatt.
Gál Csabának a szülők szóltak a veszélyes játszótérről, azonnali javítást kért a képviselő 
Forrás: beküldöt

Tatabánya egyik legkedveltebb játszóterén, a Május 1. parkban több játék is javításra szorul, sőt egyesek kifejezetten balesetveszélyesek – erre Gál Csaba önkormányzati képviselő hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. 

Intézkedést kért a veszélyes játszótér ügyében

A politikus elmondása szerint az elmúlt napokban több aggódó szülő és nagyszülő is jelezte neki a problémát, ezért személyesen is bejárta a területet. A helyszínen tapasztaltak szerint van, ahol egy léc hiányzik a mászókáról, máshol a burkolat sérült meg. Gál Csaba azonnal jelezte a hibákat a polgármesteri hivatal felé, és soron kívüli javítást kért. 

– Gyermekeink biztonsága nem lehet anyagi kérdés. A játszótérnek minden kisgyermek számára biztonságos helynek kell lennie! – hangsúlyozta bejegyzésében.

 

 

 

 

