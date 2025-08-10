Veszélyes játszótérre figyelmeztetnek Tatabányán! Vigyázz, ha ide viszed a gyereket

Szülők attól tartanak, hogy a veszélyes játszótér miatt előbb-utóbb komoly sérülés történhet, ezért sürgős felújítást kérnek az önkormányzattól. Ezért megkeresték Gál Csabát, a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjét, hogy segítsen megoldani a problémát.

Gál Csabának a szülők szóltak a veszélyes játszótérről, azonnali javítást kért a képviselő

Forrás: beküldöt

Tatabánya egyik legkedveltebb játszóterén, a Május 1. parkban több játék is javításra szorul, sőt egyesek kifejezetten balesetveszélyesek – erre Gál Csaba önkormányzati képviselő hívta fel a figyelmet közösségi oldalán.

Intézkedést kért a veszélyes játszótér ügyében

A politikus elmondása szerint az elmúlt napokban több aggódó szülő és nagyszülő is jelezte neki a problémát, ezért személyesen is bejárta a területet. A helyszínen tapasztaltak szerint van, ahol egy léc hiányzik a mászókáról, máshol a burkolat sérült meg. Gál Csaba azonnal jelezte a hibákat a polgármesteri hivatal felé, és soron kívüli javítást kért.

– Gyermekeink biztonsága nem lehet anyagi kérdés. A játszótérnek minden kisgyermek számára biztonságos helynek kell lennie! – hangsúlyozta bejegyzésében.