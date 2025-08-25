Milliárdos fejlesztések Komárom-Esztergom vármegyében – ezt hozza a Versenyképes Járások Program

A Versenyképes Járások Program céljairól, eddigi eredményeiről és jövőjéről beszélt Czunyiné dr. Bertalan Judit, államtitkár, parlamenti képviselő. A politikus hangsúlyozta: a program célja a települések közötti együttműködés erősítése és a térségi szemléletű fejlesztések támogatása. Az interjúban részletesen ismertette, milyen beruházások valósulhatnak meg a vármegyében a program jóvoltából.

Czunyiné dr. Bertalan Judit a Versenyképes Járások Programról

Forrás: Kabinetiroda

— Milyen céllal hozták létre a Versenyképes Járások Programot?

— Város és vidéke – a vidék a várossal együtt fejlődik. A fejlődés alapja az együttműködés, település alapú szemlélet helyett a térségi fejlesztési szemlélet képviselete és megvalósítása – ez a Versenyképes Járások Program. Ez a magyar vidéknek szóló támogatási rendszer nem csupán az eljárásrendjében más, hanem új, térségi szemléletet, és új térségben gondolkodást is jelent. A lényege – mondhatnám, a program lelke – az önkormányzatok együtt gondolkodásában, együtt tervezésében és együtt fejlesztésében van. Nem állhatunk meg ugyanis a településünk végét jelző táblánál, ha a növekedésben, gyarapodásban hiszünk. Egy egészen új dologba vágtuk a fejszénket, ugyanis a program elindításával az volt a célunk, hogy új irányba tereljük a hazai területfejlesztési gondolkodást. Azt akartuk, hogy a településalapú megközelítés helyébe a térségi együttműködésekre és közös funkciókra építő, komplexebb fejlesztési szemlélet is megjelenjen. Ennek egyik legfontosabb kérdése pedig az volt, hogy a kizárólagos várospolitikai szemléleten túllépve készek-e a települések a bevételüket megosztani, egymással szolidárisak lenni, illetve elfogadni, hogy a megvalósult fejlesztés egy adott térség közös érdeke. Olyan, a térségi együttműködésen alapuló fejlesztési programot szerettünk volna meghirdetni, ami nem köti meg a járások településvezetőinek kezét, egy-egy fejlesztendő területre szűkítve a lehetőségeket, hanem valóban ott nyújt segítséget, ahol arra a legnagyobb szükség van. Kiemelten fontosnak tartjuk tehát a járási szintű összefogások ösztönzését, amelyek képesek térségi válaszokat adni a közszolgáltatások, gazdasági kihívások és infrastrukturális hiányosságok kezelésére. Így a város a vidékkel, a vidék a várossal együtt erősödik. A program keretében támogatás azoknak a fejlesztési elképzeléseknek adható, amelyek legalább három település közös érdekét szolgálják és térségi hatással bírnak. A támogatott célterületek között szerepel: a térségi alapinfrastruktúra, a közszolgáltatások, a gazdaságfejlesztés, valamint – a polgármesterek visszajelzései alapján – a településüzemeltetési és működtetési feladatok meghatározott köre is.