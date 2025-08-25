47 perce
Milliárdos fejlesztések Komárom-Esztergom vármegyében – ezt hozza a Versenyképes Járások Program
Város és vidéke - vidék a várossal együtt fejlődik. A fejlődés alapja az együttműködés, településalapú szemlélet helyett a térségi fejlesztési szemlélet képviselete és megvalósítása - ez a Versenyképes Járások Program. Czunyiné dr. Bertalan Judittal, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztésért felelős államtitkárával beszélgettünk.
A Versenyképes Járások Program céljairól, eddigi eredményeiről és jövőjéről beszélt Czunyiné dr. Bertalan Judit, államtitkár, parlamenti képviselő. A politikus hangsúlyozta: a program célja a települések közötti együttműködés erősítése és a térségi szemléletű fejlesztések támogatása. Az interjúban részletesen ismertette, milyen beruházások valósulhatnak meg a vármegyében a program jóvoltából.
— Milyen céllal hozták létre a Versenyképes Járások Programot?
— Város és vidéke – a vidék a várossal együtt fejlődik. A fejlődés alapja az együttműködés, település alapú szemlélet helyett a térségi fejlesztési szemlélet képviselete és megvalósítása – ez a Versenyképes Járások Program. Ez a magyar vidéknek szóló támogatási rendszer nem csupán az eljárásrendjében más, hanem új, térségi szemléletet, és új térségben gondolkodást is jelent. A lényege – mondhatnám, a program lelke – az önkormányzatok együtt gondolkodásában, együtt tervezésében és együtt fejlesztésében van. Nem állhatunk meg ugyanis a településünk végét jelző táblánál, ha a növekedésben, gyarapodásban hiszünk. Egy egészen új dologba vágtuk a fejszénket, ugyanis a program elindításával az volt a célunk, hogy új irányba tereljük a hazai területfejlesztési gondolkodást. Azt akartuk, hogy a településalapú megközelítés helyébe a térségi együttműködésekre és közös funkciókra építő, komplexebb fejlesztési szemlélet is megjelenjen. Ennek egyik legfontosabb kérdése pedig az volt, hogy a kizárólagos várospolitikai szemléleten túllépve készek-e a települések a bevételüket megosztani, egymással szolidárisak lenni, illetve elfogadni, hogy a megvalósult fejlesztés egy adott térség közös érdeke. Olyan, a térségi együttműködésen alapuló fejlesztési programot szerettünk volna meghirdetni, ami nem köti meg a járások településvezetőinek kezét, egy-egy fejlesztendő területre szűkítve a lehetőségeket, hanem valóban ott nyújt segítséget, ahol arra a legnagyobb szükség van. Kiemelten fontosnak tartjuk tehát a járási szintű összefogások ösztönzését, amelyek képesek térségi válaszokat adni a közszolgáltatások, gazdasági kihívások és infrastrukturális hiányosságok kezelésére. Így a város a vidékkel, a vidék a várossal együtt erősödik. A program keretében támogatás azoknak a fejlesztési elképzeléseknek adható, amelyek legalább három település közös érdekét szolgálják és térségi hatással bírnak. A támogatott célterületek között szerepel: a térségi alapinfrastruktúra, a közszolgáltatások, a gazdaságfejlesztés, valamint – a polgármesterek visszajelzései alapján – a településüzemeltetési és működtetési feladatok meghatározott köre is.
— Milyen fogadtatásra lelt a program?
— Örömmel tölt el, hogy hazánk 3 155 településének több mint 90%-a már bekapcsolódott valamilyen társulási, vagy konzorciumi együttműködés keretében. Több mint 1000 támogatási igény érkezett be, megközelítőleg 50 milliárd forint értékben, ami 2800 települési helyszínt érintő fejlesztést jelent. Ez is jól mutatja, hogy a térségi együttműködésre országosan egyre nagyobb az igény. Megjegyzendő, hogy a program előkészítését több hónapos egyeztetéssorozat előzte meg. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium munkatársai minden vármegyébe ellátogattak, és több mint 1200 polgármesterrel folytattak megbeszéléseket. A helyben szerzett tapasztalatok, visszajelzések és javaslatok jelentős mértékben hozzájárultak a véglegesítéshez, így az valódi párbeszéd eredményeként formálódott. Ezért is egyedülálló a program, hiszen rugalmasságával és egyszerűségével jó megoldásokat kínál a térségi fejlesztésekre.
— Komárom-Esztergom milyen arányban vette ki a részét a programból, mennyi támogatás áramlott a vármegyébe?
— A Versenyképes Járások Program tekintetében a vármegye fejlesztési kerete 2 milliárd forint. A hat járásból összesen 11 fejlesztési igény érkezett, 3,7 milliárd forintos forrásigénnyel. A vármegyei járási fejlesztési fórum javaslata, valamint az előzetes miniszteri döntés alapján 9 támogatási igényt nyújthattak be, 2 milliárd forint támogatási igénnyel. A támogatási igények beérkeztek, melyekről Dr. Navracsics Tibor miniszter úr július 15-én meghozta pozitív tartalmú támogatói döntését.
— Melyek a legfontosabb fejlesztések, amik megvalósulhatnak a programnak köszönhetően a vármegyében?
- Az Esztergomi Járásban 250 millió forint támogatással valósul meg az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút Dunakanyart átszelő nyomvonalának Esztergom (Szamárhegy)-Pilismarót-Dömös közötti szakaszának első üteme. További 250 millió forint támogatásból pedig a közlekedés fejlesztésére (úgymint buszvárók kiépítése, trafiboxok kihelyezése), a közvilágítás korszerűsítésére, illetve szociális alapellátást nyújtó intézmény korszerűsítésére irányuló projekteket fognak megvalósítani egy uszoda működtetése, valamint gyermektábor újraindítása mellett.
- Az Oroszlányi Járásban többek között a káptalanfüredi gyermektábor felújítására nyert el Oroszlány forrást, melynek eredményeként 58 férőhely korszerűsítése történik meg. Azt gondolom, ilyen partnerség mellett a térségbeli gyerekek most már belátható időn belül fognak tudni táborozni a régen is kedvelt, és reméljük újra népszerű nyári táborban.
- A Kisbéri Járásban a bársonyosi önkormányzat által fenntartott idősotthon fog megújulni részben ebből a programból, de a kisbéri Őszi Napfény Idősek Otthonában is jelentős felújítás kezdődhet meg a támogatásoknak köszönhetően. A szociális otthonok korszerűsítése mellett az ott élők biztonsága is fókuszba kerül, ugyanis a közlekedés biztonsága érdekében rendszámfelismerő kamerahálózatot építenek ki.
- A Komáromi Járásban túlnyomó részben közlekedésfejlesztési projektek valósulnak meg 9 településen, így például sebességmérő kamerákat helyeznek ki, gyalogosátkelőhelyeket (ezen belül okos zebrákat is) létesítenek, valamint védett, fedett autóbuszmegállókat korszerűsítenek a közeljövőben.
- A Tatabányai Járásban szociális intézmények működtetése és infrastruktúrájuk fejlesztése mellett köz-és közlekedésbiztonsági projekteket, valamint köz- és zöldterület fenntartási akciókat hajtanak végre a járás 500 millió forint összegű forráskeretéből.
- A Tatai Járásban a közlekedésbiztonság, a közvilágítás fejlesztése, valamint szociális alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése mellett kerékpárút-fejlesztési koncepciót is készítenek.
— Lesz-e folytatása a programnak?
— Magyarország kormánya elkötelezett a magyar vidék, a falvak és a kisvárosok fejlődése, a népesség megtartása és a helyi közösségek megerősítése mellett. Az első év egyfajta tanulási időszak – egy pilot, amelynek tapasztalatai alapján kívánjuk a későbbi fejlesztési irányokat pontosabban kijelölni. A célunk világos: olyan programot alakítani, amely a jövőben még pontosabban képes reagálni a települések igényeire. Hiszünk abban, hogy a fejlődés ott kezdődik, ahol közös gondolkodás, valódi partnerség és figyelem van a helyiek szükségletei iránt. A program eddigi eredményeinek a kulcsa, hogy nem csak az önkormányzatokat késztette együttműködésre, de a meghirdetésben és az eljárás lefolytatásában résztvevő intézmények is aktív párbeszédet folytattak az érintettekkel: a vármegyei közgyűlések elnökeivel és a főispánokkal. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, illetve a Magyar Államkincstár minden szakmai és jogi segítséget megadott a fejlesztési igények benyújtásánál, de nemcsak akkor, hanem a fejlesztések megvalósításánál is ott leszünk, és akár műszaki szakértői segítséget is nyújtunk, ahol erre szükség van. Köszönöm mindazon polgármestereknek, akik a helyi közösség érdekében végzett munkájukkal részesei ennek az együttműködésnek. Azt kívánom, hogy a most induló fejlesztések hamarosan kézzelfogható eredményeket hozzanak településeik számára. Bízom benne, hogy a közeljövőben az önkormányzatok is szüretelhetik a közös gondolkodásuk, együttműködésük gyümölcseit! Hangsúlyozni szeretném továbbá, hogy a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény értelmében a Területfejlesztési Alap jövőre is az ideivel azonos forráskerettel működik – így a közös munka folytatása biztosított.
