Két látványos együttállás díszíti az eget kedden

Hajnalban a Jupiter és a Vénusz, este pedig a Hold és a Szaturnusz alkot majd látványos párost az égen. A hajnali együttállás külön érdekessége, hogy a két bolygó mindössze fél fokra közelíti meg egymást, így rendkívül különleges lesz a látvány.

Jupiter-Vénusz szoros együttállás augusztus 12-én hajnali 3 óra 30 perckor

Forrás: Időkép

Jupiter és Vénusz együttállás hajnalban

Kedden hajnalban, 3 óra után érdemes az északkeleti horizont felé tekinteni, ahol a Jupiter és a Vénusz rendkívül közeli, mindössze fél fokos együttállása lesz látható. A Metropol cikke szerint a Földről nézve a két legfényesebb csillagszerű égitest - a Jupiter és az Esthajnalcsillag, azaz a Vénusz együttállása különösen szép látványt fog nyújtani a korán kelőknek. Szabad szemmel a Vénusz egy tündöklő, rendkívül fényes, fehér csillagnak látszik majd, míg a Jupiter egy nála halványabb, de az égbolt összes csillagánál fényesebb, szintén fehér, csillagszerű égitest lesz.

Hozzáfűzték, hogy a páros már most közeledik egymáshoz, augusztus 11. és 13. között pedig "feltűnő közelségbe" kerülnek majd. Ezeken a hajnalokon a páros - amelynek együttállása 12-én lesz a legszorosabb - már hajnali 3 óra előtt felkel, és 4 órára 13 fokos magasságba emelkedik a keleti horizont fölé. Ekkor még a sötét éjszakai égbolton, teljes fényességükben lesznek láthatóak. Megfigyelésükhöz tiszta, kitakarásmentes keleti látóhatárt kell keresni - írták a közleményben, hozzátéve, hogy a bolygók helyzete napról napra változik majd: a Jupiter látszólag távolodik a Naptól, a Vénusz pedig közeledik hozzá.

Hold és Szaturnusz az esti égen

Az esti órákban újabb égi páros vár ránk: a 91 százalékos megvilágítottságú Hold és a Szaturnusz 7 fokos látszólagos távolságban tűnik fel a keleti horizonton 21:30 után. A Szaturnusz halvány fénye a Hold ragyogása mellett éppen csak észrevehető, de tiszta égbolt esetén különleges élményt nyújt majd a megfigyelésük.

Az égi jelenségekről egyébként a tatai csillagda, azaz a TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum is posztolt a Facebook-oldalán, amelyen a különböző csillagképekben megfigyelhető látványos égitesteket mutatták meg egy ábrán.