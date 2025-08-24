Szavaztatok: ők a legjobb védőnők Komárom-Esztergomban

Egy védőnő nem csak egészségügyi kérdésekben segítheti az újdonsült és a tapasztaltabb édesanyát: mint egy jó barátnő, meghallgatja az összes bánatát, félelmét, aggódását, örömét is a babával kapcsolatban.

A védőnő a kisbaba születésének első napjaitól ott van a család mellett. Olvasóink szavaztak arról, számukra ki a legjobb védőnő.

A legjobb védőnő olyan, mint egy jó barátnő

Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, olvasóinknak ki könnyítette, segítette a kisgyerekes évek mindennapjait a legjobban. A Facebook-oldalunkon feltett kérdésünkre több mint 300 komment érkezett – tehát szuper védőnőkből nincs hiány vármegyénkben.

Sok szavazat érkezett Harcsa Péterné tatai védőnőre. Emellett a bajóti védőnők, Hegyiné Szabó Emese tarjáni, Wessel Tünde dadi és szákszendi, Raczkó Éva és Hatala-Koczó Réka esztergomi, Tóthné Csombor Mónika tokodi védőnők is kaptak szavazatokat.

Megható sorok a védőnőnek

Többen személyes üzenetet is írtak védőnőjüknek. Egy olvasónk nem csak megnevezte a számára legjobbat.