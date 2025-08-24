augusztus 24., vasárnap

Első napok a babával

Szavaztatok: ők a legjobb védőnők Komárom-Esztergomban

A védőnő a kisbaba születésének első napjaitól ott van a család mellett. Olvasóink szavaztak arról, számukra ki a legjobb védőnő.

Kemma.hu

Egy védőnő nem csak egészségügyi kérdésekben segítheti az újdonsült és a tapasztaltabb édesanyát: mint egy jó barátnő, meghallgatja az összes bánatát, félelmét, aggódását, örömét is a babával kapcsolatban.

A védőnő a kisbaba születésének első napjaitól ott van a család mellett. Olvasóink szavaztak arról, számukra ki a legjobb védőnő.
A védőnő a kisbaba születésének első napjaitól ott van a család mellett. Olvasóink szavaztak arról, számukra ki a legjobb védőnő. 

A legjobb védőnő olyan, mint egy jó barátnő 

Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, olvasóinknak ki könnyítette, segítette a kisgyerekes évek mindennapjait a legjobban. A Facebook-oldalunkon feltett kérdésünkre több mint 300 komment érkezett – tehát szuper védőnőkből nincs hiány vármegyénkben.

Sok szavazat érkezett Harcsa Péterné tatai védőnőre. Emellett a bajóti védőnők, Hegyiné Szabó Emese tarjáni, Wessel Tünde dadi és szákszendi, Raczkó Éva és Hatala-Koczó Réka esztergomi, Tóthné Csombor Mónika tokodi védőnők is kaptak szavazatokat.

Megható sorok a védőnőnek

Többen személyes üzenetet is írtak védőnőjüknek. Egy olvasónk nem csak megnevezte a számára legjobbat.

Nem volt olyan, amit ne lehetett volna megbeszélni vele. Segítőkész, kedves, türelmes. Végigvezetett az anyává válás nehézségein és még azután is mikor szoptatási problémáink voltak. Neki köszönhetően hamar sikerült ráérezni, pedig azt hittem, nem fog menni. Végtelen türelemmel és szeretettel. Sosem felejtem el és hálás leszek mindig. Borbélyné Gál Gabriella, köszönöm !

 

