1 órája
Elkezdték a vasútállomás felújítását - fontos csomópont szépül
Az állomásépületre ráfért a felújítás. A vasútállomás egésze felfrissül a felújítás után.
Mint korábban megírtuk: a leromlott állapotú esztergomi vasútállomás épületének felújítására idén kapott ígéretet a város.
Vasútállomás újul meg
Tavasszal tett ígéretet Lázár János építés és közlekedési miniszter, hogy Esztergom két vasúti csomópontja is korszerűbb lesz egy éven belül. Az esztergomi pályaudvaron a parkolóhelyek számának bővítése, míg a kertvárosi vasútállomás épületének felújítása kapott zöld utat.
A kertvárosi vasútállomásnál meg is kezdődtek a munkálatok, ahol felállványozták az épületet. Ez a MÁV saját beruházásában történik Nagy Bálint közlekedési államtitkár felügyeletével. A vasútállomás átszállóhely az Esztergom-Budapest vasútvonalon és az Esztergom-Komárom közt közlekedő vonatok közt. A vasútállomás mellett kiépített parkoló is található.
