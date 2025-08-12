augusztus 12., kedd

Fejlesztés

1 órája

Elkezdték a vasútállomás felújítását - fontos csomópont szépül

Az állomásépületre ráfért a felújítás. A vasútállomás egésze felfrissül a felújítás után.

Kemma.hu

Mint korábban megírtuk: a leromlott állapotú esztergomi vasútállomás épületének felújítására idén kapott ígéretet a város.

Az állomásépületre ráfért a felújítás. A vasútállomás egésze felfrissül a felújítás után.
Az állomásépületre ráfért a felújítás. A vasútállomás egésze felfrissül a felújítás után.

Vasútállomás újul meg

Tavasszal tett ígéretet Lázár János építés és közlekedési miniszter, hogy Esztergom két vasúti csomópontja is korszerűbb lesz egy éven belül. Az esztergomi pályaudvaron a parkolóhelyek számának bővítése, míg a kertvárosi vasútállomás épületének felújítása kapott zöld utat.

A kertvárosi vasútállomásnál meg is kezdődtek a munkálatok, ahol felállványozták az épületet. Ez a MÁV saját beruházásában történik Nagy Bálint közlekedési államtitkár felügyeletével. A vasútállomás átszállóhely az Esztergom-Budapest vasútvonalon és az Esztergom-Komárom közt közlekedő vonatok közt. A vasútállomás mellett kiépített parkoló is található.

 

