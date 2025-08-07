augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

26°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Varrás

1 órája

Dupla ruha, egy menyasszony és odaégett a vasaló – mit vállal ma egy varrónő?

Címkék#probléma#igény#segítség#módszer#varrónő

Esküvői ruha összevarratva, vasalás külön kérésre, háztartási vasalóval kapcsolatos tanácsadás. A varrónők munkája mára sokrétűvé vált.

Balogh Rebeka

Felkeresnek-e ma még varrónőket? Ha igen, mire kérik őket – csak a klasszikus javításokra, vagy egészen új elvárásokkal is? Több fórumon, menyasszonyi Facebook-csoportban felmerült, hogy egyesek két olcsó webáruházas ruhát rendelnek, és abból szeretnének egyedi esküvői ruhát varratni. Mások a vasaló vízkövesedése miatt kérnek tanácsot.

Vasaló tisztítás tip, ruhaátalakítás, házi praktikák – a varrónők ma már nemcsak javítanak, hanem kreatív kérésekhez és problémákhoz is alkalmazkodnak Forrás: pexels.hu
Vasaló tisztítás tipp, ruhaátalakítás, házi praktikák – a varrónők ma már nemcsak javítanak, hanem kreatív kérésekhez és problémákhoz is alkalmazkodnak
Forrás: pexels.hu
 

Egyedi ruha két darabból? Megcsinálják a varrónők?

Egyedi ruha két darabból? Megcsinálják a varrónők?
A Temu és Shein olcsó esküvői ruhái azok körében lettek népszerűek, akik spórolni akarnak a nagy napon. Sokaknak megfordult a fejében, hogy több ilyen ruhadarabot rendelnek, és varrónő segítségével egy személyre szabott darabot varratnak belőlük. De működik ez a gyakorlatban? Találkoznak-e ezzel a varrónők a való életben?

Egy varrónő tapasztalatai szerint nem lehetetlen, de egyáltalán nem egyszerű: két különböző anyagú és szabású ruha felső és alsó részét összeilleszteni hatalmas odafigyelést és sok-sok újravarrást igényel. „Nagyon meg kell vele dolgozni, mert más anyagokkal nem mindig lehet szépen megoldani” – mondta.

Vasalás mint szolgáltatás – kérik még?

Régen természetes volt, hogy a varrónők vállaltak vasalást is, akár külön díjazásért. A kérdés, hogy ez ma még része-e a munkájuknak, vagy már kiment a gyakorlatból? 

Egy ma is aktív varrónő szerint a vasalás mint szolgáltatás már nagyon régóta nincs jelen. Hozzátette, az ügyfelek sem keresik ezt külön és a legtöbben már otthon sem vasalnak – vagy legalábbis igyekeznek elkerülni.

Ha odaégett a vasaló

Nem ritka, hogy a ruhával együtt a háztartási eszköz is szóba kerül. Az odakozmált vasalók kérdése gyakori témává vált az utóbbi időben – sokan tanácsot kérnek, mások saját módszereket osztanak meg. Egy varrónő mit javasolna? 

Egy másik interjúalany bevált módszere erre az, hogy egy kicsit langyosítani kell a vasalót és a szivacs érdesebb felével szárazon ledörzsölni. Ha ez nem elég, akkor a szivacsra karcmentes súrolót tesz és azzal tisztítja le.

Ma Magyarországon nem tudható pontosan, hány asszony végez rendszeresen vasalást, mert hiányoznak a megfelelő statisztikai adatok.Ugyanakkor az európai trendek és eszközpiaci következtetések szerint a vasaló iránti igény enyhén csökkenőben van – főként a gőzölők, gyűrődésoldó spray-k és anti-wrinkle szárítóprogramok térnyerése miatt. A klasszikus vasalógépek piaca 2023-ban még csúcsponton volt, 2024-re viszont 19 százalékkal csökkent a kereslet.

Bár Magyarország az elmúlt tíz évben növekedést mutatott a vasalópiacon, ez nem jelenti azt, hogy a vasalás népszerűsége is nőtt volna a háztartásokban. Egyéni tapasztalatok és szolgáltatói visszajelzések inkább arra utalnak, hogy a lakosság jelentős része már csak ritkán, vagy egyáltalán nem vasal. A ruhák hajtogatásával és megfelelő szárításával sokan kiváltják ezt a házimunkát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu