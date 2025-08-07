Dupla ruha, egy menyasszony és odaégett a vasaló – mit vállal ma egy varrónő?

Felkeresnek-e ma még varrónőket? Ha igen, mire kérik őket – csak a klasszikus javításokra, vagy egészen új elvárásokkal is? Több fórumon, menyasszonyi Facebook-csoportban felmerült, hogy egyesek két olcsó webáruházas ruhát rendelnek, és abból szeretnének egyedi esküvői ruhát varratni. Mások a vasaló vízkövesedése miatt kérnek tanácsot.

Vasaló tisztítás tipp, ruhaátalakítás, házi praktikák – a varrónők ma már nemcsak javítanak, hanem kreatív kérésekhez és problémákhoz is alkalmazkodnak

Forrás: pexels.hu



Egyedi ruha két darabból? Megcsinálják a varrónők?

A Temu és Shein olcsó esküvői ruhái azok körében lettek népszerűek, akik spórolni akarnak a nagy napon. Sokaknak megfordult a fejében, hogy több ilyen ruhadarabot rendelnek, és varrónő segítségével egy személyre szabott darabot varratnak belőlük. De működik ez a gyakorlatban? Találkoznak-e ezzel a varrónők a való életben?

Egy varrónő tapasztalatai szerint nem lehetetlen, de egyáltalán nem egyszerű: két különböző anyagú és szabású ruha felső és alsó részét összeilleszteni hatalmas odafigyelést és sok-sok újravarrást igényel. „Nagyon meg kell vele dolgozni, mert más anyagokkal nem mindig lehet szépen megoldani” – mondta.

Vasalás mint szolgáltatás – kérik még?

Régen természetes volt, hogy a varrónők vállaltak vasalást is, akár külön díjazásért. A kérdés, hogy ez ma még része-e a munkájuknak, vagy már kiment a gyakorlatból?

Egy ma is aktív varrónő szerint a vasalás mint szolgáltatás már nagyon régóta nincs jelen. Hozzátette, az ügyfelek sem keresik ezt külön és a legtöbben már otthon sem vasalnak – vagy legalábbis igyekeznek elkerülni.

Ha odaégett a vasaló

Nem ritka, hogy a ruhával együtt a háztartási eszköz is szóba kerül. Az odakozmált vasalók kérdése gyakori témává vált az utóbbi időben – sokan tanácsot kérnek, mások saját módszereket osztanak meg. Egy varrónő mit javasolna?

Egy másik interjúalany bevált módszere erre az, hogy egy kicsit langyosítani kell a vasalót és a szivacs érdesebb felével szárazon ledörzsölni. Ha ez nem elég, akkor a szivacsra karcmentes súrolót tesz és azzal tisztítja le.

Ma Magyarországon nem tudható pontosan, hány asszony végez rendszeresen vasalást, mert hiányoznak a megfelelő statisztikai adatok.Ugyanakkor az európai trendek és eszközpiaci következtetések szerint a vasaló iránti igény enyhén csökkenőben van – főként a gőzölők, gyűrődésoldó spray-k és anti-wrinkle szárítóprogramok térnyerése miatt. A klasszikus vasalógépek piaca 2023-ban még csúcsponton volt, 2024-re viszont 19 százalékkal csökkent a kereslet.