Hosszú betegség után hunyt el a magyar színházi világ ismert alakja

Egy elismert művész távozott, akinek neve ismerősen cseng a színpad és a film világában is. Varga Zoltán halálhírét a család közleményben tudatta.

Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színművész emléke előtt tiszteleg a színházi világ

Forrás: magyarnemzet.hu

Varga Zoltán munkássága

A Jászai Mari-díjas színművész 1960-ban született Mohácson, és pályája során számos neves színházban és filmszerepben bizonyította tehetségét. A Meteo című filmben nyújtott alakítása és József Attila megformálása az Eszmélet című sorozatban emlékezetes maradt. Művészi munkássága rendezőként és képzőművészként is tovább gazdagította a hazai kulturális életet – írja a tenyek.hu oldala.

