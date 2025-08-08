augusztus 8., péntek

Gyász

1 órája

Hosszú betegség után hunyt el a magyar színházi világ ismert alakja

Egy ismert művészt veszített el a hazai kulturális élet. Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színész augusztus 4-én hunyt el, hosszú betegség után.

Kemma.hu

Egy elismert művész távozott, akinek neve ismerősen cseng a színpad és a film világában is. Varga Zoltán halálhírét a család közleményben tudatta.

Varga Zoltán, elhunyt
Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színművész emléke előtt tiszteleg a színházi világ
Forrás: magyarnemzet.hu

Varga Zoltán munkássága

A Jászai Mari-díjas színművész 1960-ban született Mohácson, és pályája során számos neves színházban és filmszerepben bizonyította tehetségét. A Meteo című filmben nyújtott alakítása és József Attila megformálása az Eszmélet című sorozatban emlékezetes maradt. Művészi munkássága rendezőként és képzőművészként is tovább gazdagította a hazai kulturális életet – írja a tenyek.hu oldala.

Elhunyt a salsa zsenije

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nemrég történt, hogy a világ elveszített egy ikonikus zenészt: 88 éves korában elhunyt Eddie Palmieri. A nyolcszoros Grammy-díjas zongorista New Jersey-i otthonában hunyt el. Zenei pályája során forradalmasította a latin jazzt és a salsát, hangzásvilága generációkra volt hatással. Halála nemcsak családja és közeli hozzátartozói számára jelent óriási veszteséget, hanem a teljes nemzetközi zenei élet is gyászolja.

