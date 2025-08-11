"Mintha robbanás lett volna" - elképesztő vadbalesetet rögzített a kamera

Nem mindennapi vadgázolást rögzített olvasónk fedélzeti kamerája. Minden olyan gyorsan történt, hogy a vadbalesetet pontosan csak lassított felvételen lehet látni. Csak a szerencsén múlt, hogy a fantomként suhanó vad nem okozott hatalmas balesetet. Olvasónk beküldte szerkesztőségünknek az említett videót, aminek nagy tanulsága is van. Mutatjuk, pontosan mi is történt.

Ritka vadbalesetet rögzített a fedélzeti kamera

Forrás: Kemma.hu

A másodperc tört része alatt történt a vadbaleset

Az eset augusztus 10-én történt az esti órákban a Gánt és Majk közötti útszakaszon, Oroszlány irányába. Olvasónk szabályosan haladt a szürkületben autójával, miközben szemből két másik jármű is érkezett. Ekkor furcsa dolgot észlelt.

Robbanásszerű kis csillogások jelentek meg előttem, azonnal lassítottam. Minden olyan gyorsan történt. Apróvad ugrott a kocsi elé

– meséli olvasónk az életveszélyes pillanatokat. Mint mondta, vélhetően egy nyúl lehetetett. Ezt erősíti meg talán a kamerafelvétel lassított változata is. A kis állat úgy ugorhatott a kocsik közé, hogy az eltalálta a szemből érkező autó fényszóróját, ami rögtön ki is aludt. A lassításnál jól látszik, hogy a lámpatest mellett egy karosszérialemet le is tört a kocsiról az állat, amely úgy repült át az úton, hogy kis híján olvasónk autójába csapódott.

Nem csak a nagy testű vad okozhat balesetet

A vadbalesetek kapcsán elsősorban a szarvas, vaddisznó és őz jut eszünkbe, azonban nem csak ezek a nagyobb testű állatok rejtenek hatalmas veszélyt. A fenti videó is bizonyítja, hogy egy kis mezei nyúl is képes összetörni az autót, ráadásul a vétlen, szemből érkező járműnek is úgy nekidobhatja, hogy pillanatok alatt megvan a szörnyű baleset. Ugyanígy okozhat nagyon csúnya balesetet, ha rókával, esetleg borzzal találkozunk. Bár méretre kisebb állatok, de képesek hatalmas kárt tenni az autóban.

Most különösen érdemes szürkületben és este figyelni és óvatosan vezetni a vadveszélyes útszakaszokon, mert jelenleg is zajlik az őzek násza. Ilyenkor ezek az emlősök sokkal figyelmetlenebbek és kevésbé félnek az amúgy megszokott zajoktól, mozgásoktól.