Veszély az utakon

1 órája

Villámgyorsan megvan a baj! Ősztől újra veszélyben vagyunk az utakon, ha ezekre nem figyelünk

Komárom-Esztergom híres arról, hogy a kanyargós erdei útjain egy pillanat alatt pórul járunk, ha túl lassan reagálunk, legfőképp sötétben. A vadállatok kapcsán megkérdeztük a rendőrséget, de olvasónk is beszámolt nem minden napi élményéről.

Petrovics Milán

Szeptemberben indul a szarvasbőgés, és ezt az utakon is észlelni fogjuk. A gím-és dámszarvas bikák ilyenkor a a teheneken kívül szinte minden mást figyelmen kívül hagynak. A szürkületben morajló bőgésük is arra hívja fel riválisaik figyelmét, hogy ez az ő területük. Ebben az időszakban még inkább körültekintően kell közlekednünk, hogy elkerüljük a vad találkozásokat. 

Ritka vadbalesetet rögzített a fedélzeti kamera
Akkor is óvatosnak kell lennünk, ha nincs kint a vadveszélyt jelző tábla
Forrás: Kemma.hu

Olvasónk nyilatkozott: mindent megtett, de így is csúfos árat fizetett. 

Péter Levente a Kemmának elmesélte, miként úszott meg egy totálkárt. 

Ez közvetlenül 22:00 óra után történt. Egy 90-es útszakaszon tartottam hazafelé, viszont a sötét miatt 70-80km/h közötti sebességgel mehettem. Hirtelen a bal oldali sűrűből sprintelt ki elém az őzbak, jobb oldalt árok. Tizedmásodpercek alatt kellett cselekednem...

A sofőr hiába közlekedett a megengedett sebességhatár alatt, hibátlan fényszórókkal, így is olyan hirtelenséggel ugrott ki elé a vad, hogy az ütközés elkerülhetetlenné vált. 
- Hiába satufékeztem, annyit tudtam csak lassulni, hogy az autó jobb elejét érte - tette hozzá Levente. Sokaknak nem egyértelmű, hogy mekkora károkat tud okozni autónkban egy enyhébb koccanás is a vadakkal pedig ez "csak" egy őz volt. Igazi karosszéria gyilkosok, főleg ha az autó érzékenyebb pontjaival találjuk el őket. 
- A sárvédőt kifordította, a lökhárító elrepedt, a lámpa rögzítését eltörte - összegezte a sofőr, aki így is szerencsés volt, hogy nem történt nagyobb baj, és épségben szállt ki az autóból. 

Ám sokak ezt nem mondhatják el magukról, a nagytestű vadállatok emberéleteket is követelnek egy balszerencsés ütközés során.

Szarvasbőgés az utakon: mire figyeljen az autós ősszel?
Egy nagytestű vadállat akár totálkárt is okozhat
Forrás: police.hu

Megkérdeztük a rendőrséget is, vajon mivel védekezhetünk a vadgázolások ellen? 

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtómunkatársa elárulta, hogy mikre kell odafigyelnünk ezekben az időkben, amikor a vadak aktivitása a legintenzívebb. 
- Jellemzően a hajnali, reggeli, majd az esti és éjszakai órákban vannak vadak az utakon, ezért ebben az időszakban még körültekintőbben kell közlekedni - árulták el. 

Azt is hozzátették, hogy vadveszélyt jelző táblákkal érintett útszakaszokon a megszokottnál alacsonyabb sebességgel közlekedjünk, továbbá figyeljük az útmenti növényzetet is. 
- Vad észlelésekor ne kapjuk félre a kormányt, ne haladjunk át a szembe forgalmi sávba. Ha mégis megvan a baj, és vadat gázolunk, állítsuk le a járművet, értesítsük a hatóságot, sérülés esetén hívjunk mentőt - magyarázta a rendőrség. 
Az illetékes vadásztársaság értesítése is kötelező a vad elhullása okán, azonban ez a hatóság feladata.
Megtudtuk, hogy Komárom-Esztergomban az 1-es, a 81-es főúton, illetve a 1119-es úton többször fordult már elő vadgázolás, ezért érdemes különös körültekintéssel közlekedni ezeken az utakon.

