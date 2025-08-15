augusztus 15., péntek

Százéves titkot rejt a váza – te felismernéd a menü fogásait?

Egy 1926-os közgyűlés és a hozzá kapcsolódó ünnepi este különleges emléktárgyat hagyott maga után. A kerámiára festett díszvacsora menü ma már igazi ritkaságnak számít, hiszen olyan fogásokat sorol fel, amelyeket kevesen ismernek.

Goletz-DeáK Viktória

Egy különleges, kézzel festett kerámia váza érkezett a tatai Kuny Domokos Múzeum időszakos kiállítására, amely délutántól bárki számára megcsodálható. A porcelán titka: a Gundel Étterem százéves, ünnepi díszvacsora menüsora díszíti, rajta a korabeli fogások különös hangzású elnevezéseivel – és benne a főúri vendéglátás hangulatával.

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Kövesdi Mónika művészettörténész a Kemma.hu-nak elárulta, hogy Fischer Emil 1926-ban, a részvénytársaságként működő, általa vezetett kerámiagyár igazgatóit és tulajdonosait hívta meg egy közgyűlésre, majd az azt követő díszvacsorára. Mint kerámiagyáros, természetesen különleges emléktárgyat készíttetett az alkalomra: egy terítékhez illő, kézzel festett vázát, amelyre a jeles este teljes menüsorát is ráfestették. A vacsora fogásai ma már igazi különlegességnek számítanak, hiszen olyan, mára elfeledett kifejezések és ételnevek szerepelnek rajta, amelyeket a legtöbben már nem is ismerünk.

Száz éves díszvacsora menü

 A nyitás előtt a Kemma.hu is megleshette a különleges vázát, Kövesdi Mónika pedig elárulta, mi rejlik a ma már furcsán csengő fogásnevek mögött.
– A menü rákrizottóval kezdődött, utána bárányremek villeroy módra következett, ami szarvasgombával készült – mondta. – A következő fogás a válogatott „csirága” vérnarancs-mártásban, ahol a csirága a spárgát jelenti. Desszertként margitkatortát tálaltak, amelyben liszt helyett diót használtak, így ez is különlegességnek számított. Ehhez társult a marsalában, egy szicíliai borban áztatott eper, ami azért is érdekes, mert a díszvacsorát áprilisban tartották. Végül, zárásként pedig sajtot tálaltak fel – tette hozzá.

A menüsor a váza oldalán Gundel kézírásával olvasható, nem egyedi kézzel írt darab, hanem a feliratot a kerámiára festve, máz alá égetve, aranyozással együtt vitték fel. Az ilyen, alkalomhoz kötődő, díszes kerámiák nem számítottak ritkaságnak akkoriban, különösen, ha a házigazda maga is keramikus vagy kerámiaüzem-tulajdonos volt.

Tisztelet Tata mestereinek

A mostani kiállítás nemcsak ezt a műtárgyat mutatja be, hanem a Fischer család történetét is, akik Tatáról származnak, és a magyar művészeti kerámiagyártás meghatározó alakjai lettek. A tatai főtér sarkán álló, 18. századi barokk házukból – a „Wolfshausból” – indult el az a több generáción átívelő pálya, amely a herendi porcelángyártástól a pesti keménycserépgyárig vezetett. A Fischer család tagjai a Monarchia idején udvari szállítói címet és nemesi rangot nyertek, a sárból és agyagból készült, arannyal ékesített kerámiáik és porcelánjaik pedig a magyar művészeti ipar élvonalába emelték őket.

Mint arról korábban beszámoltunk, a kiállítás egyik fő éke az a 150 éves Fischer-kályha, amit igazi összefogással építettek újjá darabjaiból a kiállításra. 
A Sárból arany című tárlat e gazdag örökség előtt tiszteleg, bemutatva a Fischer család életútját, tevékenységét és a korszak kulturális kapcsolatait. A kiállítást augusztus 15.-én, 16 órakor nyitották meg és márciusig lehet megtekinteni. 

GALÉRIA: Százéves titkot rejt a váza (Fotó: G.D.V.)

Fotók: Goletz-Deák Viktória

 

