Meglepő hír jött az üzemanyagárakról, ezzel nem sokan számoltak

Tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája keddtől. A holtankoljak.hu információi szerint a héten augusztus 19-én a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a benzin beszerzési ára holnap nem változik.

Keddtől csökkenés van üzemanyagáraknál

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A hétfői napon az alábbiak az üzemanyagárak:

95-ös benzin: 587 Ft/liter

Gázolaj: 590 Ft/liter

A legolcsóbb benzin árat és a legolcsóbb gázolaj árat a holtankoljak.hu oldalán városokra lebontva meg tudják nézni.