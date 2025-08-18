Tankolás
1 órája
Meglepő hír jött az üzemanyagárakról, ezzel nem sokan számoltak
A holtankoljak.hu megírta, hogy mi vár ránk holnaptól a kutakon. Itt vannak a legfrissebb üzemanyagárak.
Tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája keddtől. A holtankoljak.hu információi szerint a héten augusztus 19-én a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a benzin beszerzési ára holnap nem változik.
A hétfői napon az alábbiak az üzemanyagárak:
95-ös benzin: 587 Ft/liter
Gázolaj: 590 Ft/liter
A legolcsóbb benzin árat és a legolcsóbb gázolaj árat a holtankoljak.hu oldalán városokra lebontva meg tudják nézni.
