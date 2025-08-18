augusztus 18., hétfő

1 órája

Meglepő hír jött az üzemanyagárakról, ezzel nem sokan számoltak

A holtankoljak.hu megírta, hogy mi vár ránk holnaptól a kutakon. Itt vannak a legfrissebb üzemanyagárak.

Kemma.hu

Tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája keddtől. A holtankoljak.hu információi szerint a héten augusztus 19-én a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a benzin beszerzési ára holnap nem változik. 

üzemanyagárak
Keddtől csökkenés van üzemanyagáraknál
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A hétfői napon az alábbiak az üzemanyagárak: 

95-ös benzin: 587 Ft/liter

Gázolaj: 590 Ft/liter 

A legolcsóbb benzin árat és a legolcsóbb gázolaj árat a holtankoljak.hu oldalán városokra lebontva meg tudják nézni.

