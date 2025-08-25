Megugranak az üzemanyagárak, olyan jön, aminek egy autós sem fog örülni

A MOL meghozta a döntését, amelynek értelmében keddtől ismét változnak az üzemanyagárak. Az egészen biztos, hogy a legfrissebb változásnak egy autós sem fog örülni. Mondjuk, hogy mire lehet számítani holnaptól a benzinkutakon. Egy héttel korábban még kedvező változásokról számolhattunk be, most azonban a piaci folyamatok közbeszóltak.

Az üzemanyagárak újabb változását jelentették be

Forrás: Shutterstock

Így alakulnak az üzemanyagárak keddtől

Ahogy arról a vg.hu is beszámolt cikkében, a forint is gyengült a dollárral szemben, valamint a Brent olajfajta ára is megemelkedett. Mindezek függvényében hozta meg a döntését a MOL a benzin és az gázolaj új, literenkénti árával kapcsolatban. Ahogy a holtankoljak.hu is írja, keddtől emelkednek a nagykereskedelmi árak. A benzin ára bruttó 2 forinttal, míg a gázolaj ára bruttó 3 forinttal drágul majd.

Jelenleg a 95-ös benzin literjéért 581 forintot, a gázolaj literjéért 588 forintot kell most fizetni. Keddtől ehhez kell hozzászámolni a várható áremelkedést.