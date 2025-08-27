Fordulat az árakban: ez vár az autósokra a kutakon

Rossz hír jött az üzemanyagárakról. Szerdán folytatódik az emelkedő tendencia a benzinkutakon. A nagyker árak emelkednek a benzin és a gázolaj esetében is egységesen bruttó 2-2 forinttal – számolt be róla a holtankoljak.hu.

Megint növekedtek az üzemanyagárak

Fotó: aire images / Forrás: Getty Images

Augusztus 27-én az alábbiak az átlag üzemanyagárak:

95-ös benzin: 585 Ft/liter

Gázolaj: 591 Ft/liter

A holtankoljak.hu keresőjével azt is megmutatjuk, hol éri meg most igazán tankolni vármegyénkben. Eszerint a legolcsóbb benzinár Tatabánya környékén a Győri úton Orlen kúton lehet tankolni: ott 583 forintba kerül egy liter 95-ös benzin. Komárom környékén pedig az Igmándi úton, a 13-as főút körforgalmánál található töltőállomáson tankolhatunk a legkedvezőbb áron, 579 forintért literenként.