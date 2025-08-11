Újabb jó hír az autósoknak: hamarosan ismét olcsóbb lesz a tankolás

A hét a nagykereskedelmi üzemanyagárak újabb csökkenésével indul Magyarországon.

Kedvezően alakulnak megint az üzemanyagárak

Forrás: Getty Images

Így alakulnak az üzemanyagárak a héten

Augusztus 12-től, azaz keddtől mind a 95-ös benzin, mind pedig a gázolaj literenkénti ára bruttó 2 forinttal kerül kevesebbe, így a sofőrök ismét olcsóbban tankolhatnak.

A holtankoljak.hu legfrissebb adatai szerint augusztus 11-én az átlagárak a következőképpen alakultak: a 95-ös benzinért 585 forintot, a gázolajért pedig 596 forintot kellett fizetni literenként. Az árcsökkenés a legtöbb töltőállomáson szerdától lesz érezhető, bár az egyes kutak árazása ettől eltérhet.

Az elmúlt hetekben a hazai üzemanyagárak fokozatosan mérséklődtek, ami részben a nemzetközi olajárak alakulásának, részben a forint árfolyamának köszönhető.