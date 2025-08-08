Hatalmas meglepetés jöhet a benzinkutakon a hétvégén

A holtankoljak.hu kiadta, hogy milyen ár változásra számíthattunk a hétvégén az üzemanyagárakban. Szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökkenni fog. A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét.

Üzemanyagárak alakulása a hétvégén

Fotó: Phoenixns / Forrás: Shutterstock

A pénteki üzemanyagárak:

95-ös benzin: 588 Ft/liter

Gázolaj: 602 Ft/liter

A legolcsóbb üzemanyag árakat a holtankoljak.hu oldalán tudják megnézni. Települések szerint megnézhetik a legolcsóbb benzin árat és a legolcsóbb gázolaj árat.