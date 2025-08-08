Tankolás
3 órája
Hatalmas meglepetés jöhet a benzinkutakon a hétvégén
A holtankoljak.hu friss információkat közölt. Új üzemanyagárak jöhetnek éjféltől.
A holtankoljak.hu kiadta, hogy milyen ár változásra számíthattunk a hétvégén az üzemanyagárakban. Szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökkenni fog. A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét.
A pénteki üzemanyagárak:
95-ös benzin: 588 Ft/liter
Gázolaj: 602 Ft/liter
A legolcsóbb üzemanyag árakat a holtankoljak.hu oldalán tudják megnézni. Települések szerint megnézhetik a legolcsóbb benzin árat és a legolcsóbb gázolaj árat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre