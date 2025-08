Nem jó hír az autósoknak: ismét drágábban tankolhatunk

A nyári hónapokban sem kímélik az autósokat az üzemanyagár-változások, és úgy tűnik, augusztus első hétvégéjén újabb drágulásra kell készülni. Aki szeretne spórolni, annak érdemes még pénteken megtankolnia.

Üzemanyagárak: itt vannak a legfrissebb adatok

Üzemanyagár-emelkedés

Szombattól bruttó 3 forinttal nő a benzin, a gázolaj pedig bruttó 2 forinttal kerül majd többe a nagykereskedelmi árak alapján. A kutak árai ettől eltérhetnek, de a szakértők szerint várhatóan követni fogják az emelkedést.

Jelenlegi átlagárak

95-ös benzin: 587 Ft/liter

Gázolaj: 607 Ft/liter

A legfrissebb adatok szerint a dízel literenkénti ára továbbra is magasabb a benzinénél. A holtankoljak.hu keresőjével azt is megmutatjuk, hol éri meg most igazán tankolni vármegyénkben. Eszerint Tatabánya környékén a legolcsóbban a tatai Faller Jenő úti MOL-kúton lehet tankolni: ott 555 forintba kerül egy liter 95-ös benzin. Komárom környékén pedig az Igmándi úton, a 13-as főút körforgalmánál található töltőállomáson tankolhatunk a legkedvezőbb áron, 579 forintért literenként.