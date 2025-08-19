13 perce
Autósok figyelem! Újabb fordulat az üzemanyagáraknál, ezt érdemes tudni indulás előtt
Kedden újabb változás jön a hazai kutakon: a gázolaj ára mérséklődik, míg a benziné változatlan marad. Az üzemanyagár most is a csökkenő tendencia irányát követi, ami főként a dízeles autósoknak kedvez.
Kedden ismét változnak az üzemanyagárak Magyarországon. A friss adatok szerint a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal mérséklődik, míg a benzin beszerzési ára nem változik. Ez azt jelenti, hogy tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája a hazai kutakon.
Aktuális üzemanyagárak a hazai kutakon
A holtankoljak.hu oldalán olvasható információik szerint, a mai naptól érvényes átlagárak a következők:
- 95-ös benzin: 587 forint/liter
- Gázolaj: 590 forint/liter
A keddi változás után várhatóan a dízel ára csökken majd a kutakon, míg a benziné változatlan marad.
A holtankoljak.hu oldalán megnézhetik a legolcsóbb benzin és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatabányán jelenleg a legolcsóbb benzin ár a Győri úti Orlen kúton van, ott 579 forint/liter.