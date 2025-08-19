Autósok figyelem! Újabb fordulat az üzemanyagáraknál, ezt érdemes tudni indulás előtt

Kedden ismét változnak az üzemanyagárak Magyarországon. A friss adatok szerint a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal mérséklődik, míg a benzin beszerzési ára nem változik. Ez azt jelenti, hogy tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája a hazai kutakon.

Keddtől ismét csökken az üzemanyagár: a gázolaj literenként 3 forinttal lesz olcsóbb

Fotó: Studio113 / Forrás: Shutterstock

Aktuális üzemanyagárak a hazai kutakon

A holtankoljak.hu oldalán olvasható információik szerint, a mai naptól érvényes átlagárak a következők:

95-ös benzin: 587 forint/liter

Gázolaj: 590 forint/liter

A keddi változás után várhatóan a dízel ára csökken majd a kutakon, míg a benziné változatlan marad.

A holtankoljak.hu oldalán megnézhetik a legolcsóbb benzin és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatabányán jelenleg a legolcsóbb benzin ár a Győri úti Orlen kúton van, ott 579 forint/liter.