59 perce
Fotókon az elhagyatottnak tűnő tokodi üveggyár - kiderült, mi lesz a sorsa +videó
Az urbexezők „álma” az egykori tokodi üveggyár elhagyatott épületei. Ám a terület magánkézben van, és mint kiderült: vannak tervek az egykori tokodi üveggyár elhagyatottnak tűnő épületeivel.
Az egykor szebb napokat látott tokodi üveggyár egy közösséget fogott össze, számos üvegműves alkotta itt generációk tárgyi emlékeit. Bejutottunk az elhagyatott épületekbe. Az ipari területet a tulajdonosokkal jártuk körbe, akik megmutatták, mivé lett az egykor szebb napokat látott épülettömeg, és hogy kel újra életre.
Urbex az üveggyárban: hamvaiból kell újraépíteni
Nemrég a tokodi üveggyár retro tárgyait leltük fel egy amatőr gyűjtőnél, majd gyár történetét is megírtuk, amelyben kitértünk a több mint százéves gyár utolsó, méltatlan időszakára, amikor 2008-ban több sikertelen hivatali procedúra után bezárt. A története itt folytatódott, ahogy beléptünk a gyár területére. Kalauzunk a terület nagy részének és az itt működő alumíniumüzemnek a tulajdonosai, ifj. Eszenyi Imre és Domonkos György.
Tokodi üveg: egy fogalom, amelynek minden darabja egy kis szobában bújik meg +fotók, videó
– A bezárás után néhány évvel, körülbelül 13 éve vettük meg az épületkomplexumot - kezdte Imre.
De az akkori állapotok siralmasak voltak Az előző tulajdonos szinte mindent elbontott, eladott, ami mozdítható és értékes volt.
Nem csak a berendezéseket hordták-adták el, hanem a tetőt, az épületek belső szerkezetét is megbontották. Így az épületek beáztak, romlott az állaguk. Számos épületnek gyakorlatilag csak a „csontváza” maradt meg. Az új tulajdonosok aztán hat éve kezdtek bele a terület rehabilitálásába, több ezer négyzetméter felújításán vannak túl – ám még messze a vége.
Retró videókon és fotókon a tokodi üveggyár - egy településrész 133 éves története
A felújított épületekben pedig saját maguk hasznosítják, illetve olyan is van, amelyet kiadnak helyi vállalkozásoknak. Például a régi irodaépületben fotóstúdió, illetve tánc stúdió is működik. Az önkormányzattal is jó a kapcsolatuk.
Torzók és az épületek filmekben szerepeltek
A régi iparterület jó részéből persze a külvilág a torzókat, a régi kéményeket és az itt-ott vakolatlan falak látja. Sok kritika érte már a tulajdonosokat a helyiek részéről. Hiszen az üveggyáriakat érzelmi szálak is fűzik az egykori gyárhoz, a legtöbben itt dolgoztak, egy közösséget alkottak.
– Megtaláltak bennünket az urbexezők is.
De bármennyire is tűnik elhagyatottak, nem egy parlagon heverő terület, hanem magánterület. És emellett a romosabb helyszínek balesetveszélyesek is: beszakadt aszfalt, kilógó fémszerkezetek nem biztonságosak
– emelte ki Domonkos György, aki hozzátette: a többi vállalkozás miatt is kellemetlen, ha idegenek bemászkálnak a területre a „poén” kedvéért.
GALÉRIA: Urbex képeken a tokodi üveggyár (Fotó: W.Á./Beküldött)Fotók: Wierl Ádám/Beküldött
Azért a lassan helyrehozható épületrészekből is igyekeznek kihozni a legtöbbet: eljutott a hírük filmes körökbe is, így forgattak már az indusztriális „díszletek” közt videoklipet, színházi előadást, de a Taco Bell egyik reklámja is itt készült. Alább a videó, amelyben az épületrészletek láthatóak.
– Alig fért be a stáb járműparkja a területre – mesélték utóbbi projektről a tulajdonosok, akik elárulták azt is: Angelina Jolie nem csak Esztergomban, hanem az üveggyár területén is forgatott a Vér és méz földje című filmjéhez jeleneteket…
Elképesztő, mi volt a pincében
Az épületekben több helyre is bejuthattunk, így például a pincébe, amelyet légópincének szánhattak egykor, a hidegháborús időszakban. Imréék elmesélése szerint amikor átvették a területet, gázmaszkokat, sugárzás elleni készítményeket találtak, ezek árulkodtak a pince céljáról...
Bekukkantottunk az egykori laborszobába, ahol régi mérlegek és vegyszeres flakonok sorakoztak. Imre több tucat régi részvényt is mutat nekünk. Mint mesélte, az egyik szobában találták, de nem üveggyári, hanem más, azóta megszűnt társaságok részvényei...Senki sem kereste őket…
A kintről is némileg látszódó, gazzal itt-ott benőtt és még nem hasznosított épülettorzókon áthaladva szemünk elé tárult a vandalizmus, amit az új tulajok érkezése előtt műveltek. Szomorú látvány: leszakított vasmerevítések, szétbontott szerkezet, kitört ablakok. Emellett egy régi, szétroncsolt üveghuta is árválkodott a területen.
Étterem nyílhat a egyik épületben
Imréék elmondása szerint egy kicsit szeretnének majd „visszaadni” az ittenieknek és a környékbelieknek is egy tervükkel, miszerint éttermet nyitnának az utcafront felőli épületben.
– A tervek szerint közeljövőben megnyitna egy „indusztriális posztapokaliptikus szocreál retró alumíniumöntő üvegdaráló" stílusú étterem – sorolta Imre, ám nem voltunk benne biztosak, hogy viccel-e… Bár ahogy belemerült a terv részletezésébe, úgy tűnt, komoly a dolog.
– A berendezésben visszaköszönne a profilunk, az alumínium megmunkálás. De hasznosítunk egy Ganz-Mávag mozdony V8-as motorját is. Emellett az üveggyárban fellelt tárgyakból kiállítást is tervezünk – emlékezve a múltra.
És hogy mi lesz a még felújítandó, rehabilitálandó, jelenleg romos épületekből?
– A semmiből csinálunk valami – fogalmaztak a tulajdonosok.
Hol urbexezett még a Kemma? Gyerektáborok, gyárépületek, kastély: nézzétek vissza ezeket az elhagyott helyszíneket is!
Szellemjárta falak között: hátborzongató képeken a volt tatabányai szanatórium
Videó: időkapszula a gyerektáborban - urbexeztünk +fotók
Így néz ki a kastély, ami az egész ország sorsát befolyásolta +fotók, videó
Urbex-fotók Tatabányán: az enyészeté lett egy generáció nyári napközis tábora
Kemma.hu videó
- Videókon a tatai műromok: mintha egy más világban járnánk
- Káprázatos videó a Ranzinger Vince-kilátó Tatabányán
- Az Év Lángosozója mellett fújták az óriásbuborékot +fotók, videó
- Videón Tata szíve, az Öreg-tó varázslatos pillanatai
- Megérkeztek a tankönyvek, 270 ezer példányt szállítottak ki Komárom-Esztergomban +fotók, videó