Fotókon az elhagyatottnak tűnő tokodi üveggyár - kiderült, mi lesz a sorsa +videó

Azért a lassan helyrehozható épületrészekből is igyekeznek kihozni a legtöbbet: eljutott a hírük filmes körökbe is, így forgattak már az indusztriális „díszletek” közt videoklipet, színházi előadást, de a Taco Bell egyik reklámja is itt készült. Alább a videó, amelyben az épületrészletek láthatóak.

– Alig fért be a stáb járműparkja a területre – mesélték utóbbi projektről a tulajdonosok, akik elárulták azt is: Angelina Jolie nem csak Esztergomban, hanem az üveggyár területén is forgatott a Vér és méz földje című filmjéhez jeleneteket…

Elképesztő, mi volt a pincében

Az épületekben több helyre is bejuthattunk, így például a pincébe, amelyet légópincének szánhattak egykor, a hidegháborús időszakban. Imréék elmesélése szerint amikor átvették a területet, gázmaszkokat, sugárzás elleni készítményeket találtak, ezek árulkodtak a pince céljáról...

Bekukkantottunk az egykori laborszobába, ahol régi mérlegek és vegyszeres flakonok sorakoztak. Imre több tucat régi részvényt is mutat nekünk. Mint mesélte, az egyik szobában találták, de nem üveggyári, hanem más, azóta megszűnt társaságok részvényei...Senki sem kereste őket…

A kintről is némileg látszódó, gazzal itt-ott benőtt és még nem hasznosított épülettorzókon áthaladva szemünk elé tárult a vandalizmus, amit az új tulajok érkezése előtt műveltek. Szomorú látvány: leszakított vasmerevítések, szétbontott szerkezet, kitört ablakok. Emellett egy régi, szétroncsolt üveghuta is árválkodott a területen.

Étterem nyílhat a egyik épületben

Imréék elmondása szerint egy kicsit szeretnének majd „visszaadni” az ittenieknek és a környékbelieknek is egy tervükkel, miszerint éttermet nyitnának az utcafront felőli épületben.