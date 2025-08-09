1 órája
Retró videókon és fotókon a tokodi üveggyár - egy településrész 133 éves története
A magyar üveggyártás kiemelkedő termékeket, generációk emlékeit és üvegmeserek dinasztiáit termelte ki. A Dorogi-medence ikonikus üveggyárát, a tokodi üveggyár 133 éves történeténsuhanunk végig. Megszólalnak a helyiek is - és beszéljenek a képek
A tokodi üveg fogalom volt az országban. A Tokodi Üveggyár pedig több mint 100 évig meghatározója volt a Tokod és Dorog környékieknek. Nemrég egy magángyűjtőnél repültünk vissza az üveggyár, és egyben Tokod gyárhoz kapcsolódó részének múltjába, most régi felvételekkel is felidézzük a történetét.
Tokod múltja 133 évig az üveggyárhoz kötődött - íme a kezdetek
Tokod és környéke legtöbbek számára a szénbányászattal forrt össze, ám 133 évvel ezelőtt indult útjára az üveggyártás is. Egy 1892-ben épült kishutában kezdte meg működését. Az Esztergom-Almásfüzitő vasútvonalat 1891-ben adták át, így adott volt a környéken fellelt karchomokszállítása és felhasználása. A tokodi üveggyár is a vasútvonal mellett kapott helyet, a falutól több kilométerre.
Ám egy picit visszább megyünk az időben: a tokodi gyár előtt talán 1-2 évvel ugyanis Esztergom-Kertvárosban, a mai Szalézi lakópark területén, a fő út ellett a német Heye Hermann magyar részvényesek közreműködésével nyitott egy öblösüveggyárat. A gyár azonban néhány év múlva bezárt, a befektető kivonult az országból. A helyén katonai terüle lett, ám a egykori üveggyárként működő épületben több tárgyi emlék is előbukkant...
Kitérőnk után visszatérünk Tokodra: a kertvárosi gyárral majdnem párhuzamosan tehát itt is üveghuta működött, amelyet Kurtzweil Bernát óbudai lakos nyitott meg. Kurtzweil széngáztüzelésű fakemencével befőttesüvegegeket gyártott, az üvegfúvómesterek pedig a Monarchia minden szegletéből érkeztek - szóval a szakemberből nem volt hiány.
A gyár 1895-ben gazdát cserél, portfólióját kibővítette: poharakat, kelyheket, kancsókat készítettek immár a gyárban, ahol a létszám is egyre bővült. Ehhez hozzá kell tenni, hogy az üvegfúvó mesterséget nem tanulták, hanem apáról fiúra szállt.
Tudta ezt a gyárigazgató is, így a munkaerő-megtartásban a lakhatás, a jó munkabér volt a húzóerő. Ekkoriban kezdték el építeni a - később Tokod-Üveggyár településrésszé fejlődő - üveggyári lakásokat a gyár mellett. Azonban az üvegfúvók vándorló munkaerő volt, gyakran továbbálltak egyik helyről a másikra. A gyár körüli munkáslakások nagyon picik voltak, egy családnak egy szoba jutott, közös konyhával.
Szakszervezetek harcolták ki a jobb helyzetet
A gyár a XX. század hajnalán ismét gazdát cserélt, viszont megint csak bővítette a kínálatát, díszmű üvegekkel. A színezett, kék és rubin színű üvegek gyártása is ekkor kezdődött. A munkások ez időtájt kezdtek ébredezni, sztrájkokkal jobb munkakörülményeket, munkaidőt követelni. 1920-ra kialakultak a szakszervezetek, munkástanácsok által követelt kedvezmények - Tokodon is.
Így lakásokban a dolgozók ingyen lakhattak, a fűtési költségeket a gyár fizette. Ha valakinek saját lakása volt, pénzben kapta meg ezeket a kedvezményeket. Ezeket a szerzett jogokat az Üvegesek Szakszervezete vívta ki az évek alatt.
Az első világháború az üveggyár életére is súlyként nehezedett, sok üvegfúvó került bajba esetleges politikai aktivitása miatt. A gyár szüneteltette működését. A trianoni békediktátum után mintegy kéttucatnyi üveggyár zárt be, a megmaradt gyárak között azonban ott volt a tokodi is.
TUNGSRAM Tokodon - új fellendülés
Trianon sokkja után ismét gazdát cserélt a gyár: a TUNGSRAM, azaz a Egyesült Izzó és Villamossági Gyár vette át. Ekkor kezdtek el villanykörtét gyártani, a nagyívű fejlődés vette kezdetét Eggenhoffer Jenő igazgatása alatt.
1932-ig gyártottak it villanykörtéket. Ezután indult az opálüveg gyártás, amely a gyár egyik fő profilja lett évtizedekig. A másik jelentős terméke a kristályüveg volt, illetve az itt kifejlesztett fekete üveg - amelyből például kozmetikai tégelyeket - például a Helia-D tégelye - gyártottak.
GALÉRIA: Képeken a tokodi üveggyár hőskora (Fotó: F.M.)Fotók: F.M.
Nem mellékes szál, hogy ekkortájt (pontosan 1926-ban) alakult az üveggyár focicsapata, a TÜSC - ugyanis állítólag Eggenhoffer úr nagy focirajongó volt. A TÜSC telepén jelenleg a Monostori Tivadar Utánpótlásközpont van - ám a TÜSC köszöni, él és virul.
Egy szobában a család - munkáslakások az üveggyár körül
A gyári dolgozók lakótelepét is bővítették, ekkor épült fel a 70 darab Pataksor utcai lakás - mai napig állnak ezek a pici lakások, amelyekben mai napig élnek. Emellett megépült az orvosi rendelő is a lakások mellett.
Egy ilyen lakásba született a Kemma.hu által felkeresett Horváth Mihály is, aki amatőrként gyűjti az üveggyár egykori termékeit. Mihály édesapja üvegfúvómester volt, majd később ő maga is az üveggyárban dolgozott. Mint elmesélte: üveggyár településrész egy nagy család volt, hisz a legtöbben valamilyen formában a gyárhoz kötődtek.
-Ide jártunk óvodába, iskolába, és sokan itt is élünk évtizedek óta. Édesapám és még két egykori munkatársa is itt élnek a mai napig - sorolta.
Tokodi üveg: egy fogalom, amelynek minden darabja egy kis szobában bújik meg +fotók, videó
Mint Handbauer Dezső Tokod múltjáról szóló könyvében kifejti: az üvegfúvás, az üveghuták az erdőkben működtek, ahol az üvegfúvó mester volt a főnök, ő gyűjtötte maga köré a dolgozóit. A mester irányította a munkát. A gyárosok pedig sok esetben magát a mestert fizették, aki vitte magával a dolgozóit is. </p><p>A mesterek továbbadták tudásukat a leszármazottaknak is - így a bér, a vagyon családon belül maradt.
Az üveggyárak kolóniái - így a tokodié is - viszonylag zárt közösséget alkottak - írja Hanbauer Dezső. Mint egy kis falu a faluban: a családok összejártak, segítettek egymásnak, összedolgoztak.
Mivel az üveggyárban üvegfúvó dinasztiák dolgoztak, a családokat minden az üveggyárhoz kötötte, így a lakhatáson túl a családok mindennapjához szükséges intézményeket is felépítették. Így például 1902-ben épült az üveggyári iskola, amely 2000-ig működött. A század első feléből Horváth Mihálynak sikerült megmentenie néhány iskolai naplót is.
Épült még tisztviselő lakások (amely már nem áll), illetve egy kápolna is a 10-es főút mentén. Emellett - mint a tokodi Hagyományok és Gyűjtemények Házának vezetője, Annus néni elmesélte: az üveggyáriak szívesen mentek vasárnapi misére a faluba is, ott is jó kapcsolatokat alakítottak ki.
Államosítás, pezsgő közösségi élet
A második világháború után államosították a gyárat, ám nem maradt megrendelés nélkül. Számos, manapság retrónak mondható ikonikus tárgy került ki a kemencékből. Az üveggyári településrész s bővült: óvodát, bölcsődét kapott.
A lakóházak sora emeletes házakkal gyarapodott, illetve étterem, bolt és a Liszt Ferenc Művelődési Ház is elkészült. Az üveggyáriak - ahogy a mai napig beszélnek magukról - nagy közösséget alkottak, a legtöbben a gyárhoz kötődtek.
Ezen az 1956-os filmhíradón az opálüveg gyártás pillanatai láthatóak. A szöveg szerint:
Pothora József 25 éve dolgozik az üveggyárban. Már apja is üvegcsiszoló volt. A hazai készítésű ólomkristály dísztárgyak bővítik a választékot.
A rendszerváltás azonban nem kímlte a gyárat. A Pannonglass Rt tömörítette az ország üveggyárait, ám a céget felszámolták. A tokodi üveggyár 1992-ben zátra kapuit. A 2000-es években újra felélesztették. Ám a magyar üvegiparra ekkor mérték az utolsó csapást, mint a Magyar Nemzet akkor írta: egy hosszadalmas jogi és hivatali procedúra végén csődeljárást kért maga ellen a gyárat tulajdonló cég, 360 dolgozóját bocsátotta el.
Ezen az 1989-es felvételen még bepillanthatunk a gyár rendszerváltás előtti napjaiba. Épp az ampullagyártást örökítették meg.
És mi a jelen? A helyiek szerint a régi közösségi élet felbomlóban van. Sokan elköltöztek, és egyre több a beköltöző. A gyár már nincs, ami összetartotta az ittenieket. Bezárt a bolt, az étterem, a művelődési házban is kevés a program. Igaz, nyílt új óvoda és bölcsőde is. A településrész átalakulóban van - talán egy másfajta közösség alakul itt. Ám az üveggyár múltja még sokáig elkíséri őket.