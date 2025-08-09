Retró videókon és fotókon a tokodi üveggyár - egy településrész 133 éves története

A tokodi üveg fogalom volt az országban. A Tokodi Üveggyár pedig több mint 100 évig meghatározója volt a Tokod és Dorog környékieknek. Nemrég egy magángyűjtőnél repültünk vissza az üveggyár, és egyben Tokod gyárhoz kapcsolódó részének múltjába, most régi felvételekkel is felidézzük a történetét.

Tokod-Üveggyár

Tokod múltja 133 évig az üveggyárhoz kötődött - íme a kezdetek

Tokod és környéke legtöbbek számára a szénbányászattal forrt össze, ám 133 évvel ezelőtt indult útjára az üveggyártás is. Egy 1892-ben épült kishutában kezdte meg működését. Az Esztergom-Almásfüzitő vasútvonalat 1891-ben adták át, így adott volt a környéken fellelt karchomokszállítása és felhasználása. A tokodi üveggyár is a vasútvonal mellett kapott helyet, a falutól több kilométerre.

Ám egy picit visszább megyünk az időben: a tokodi gyár előtt talán 1-2 évvel ugyanis Esztergom-Kertvárosban, a mai Szalézi lakópark területén, a fő út ellett a német Heye Hermann magyar részvényesek közreműködésével nyitott egy öblösüveggyárat. A gyár azonban néhány év múlva bezárt, a befektető kivonult az országból. A helyén katonai terüle lett, ám a egykori üveggyárként működő épületben több tárgyi emlék is előbukkant...