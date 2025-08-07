31 perce
Tokodi üveg: egy fogalom, amelynek minden darabja egy kis szobában bújik meg +fotók, videó
Több mint száz évig meghatározója volt a hazai öblösüveg-gyártásnak a tokodi üveggyár. A tokodi üvegek az ország, sőt: a világ számos szegletében megtalálhatók. Egy amatőr gyűjtő értékmentésre adta a fejét.
A magyar üveggyártás meghatározója volt a tokodi üveggyár. A tokodi üveg egy fogalom volt, egykor minden lakásban megtalálhatóak voltak az üveggyárból kikerült dísztárgyak, lámpabúrák és megannyi üvegnemű. Egy helyi magánszemélynél és a községi alkotóházban gyűlnek a nosztalgikus darabok.
Generációs emlékek egy kis szobában: a legendás tokodi üveget gyűjti a helyi férfi
A tokodi üveggyár a 19. század végétől egészen 1992-ig, majd rövid újranyitásakor a 2010-es években ontotta magából a különböző üvegneműket. Mondhatjuk: az országot látta el mindennel, ami üveg. A bezárása után a gyár területén maradt készletet a helyi művelődési házban tárolják, ám ez korántsem a teljes repertoár - ám egy tokod-üveggyári házban az elmúlt 100 év tokodi üvege megbújik.
Horváth Mihály otthonában rendezte be a magángyűjteményt, amelyben jelenleg több mint 2000, a tokodi üveggyárban készült darab található. Otthonában kalauzolva néhány helyi festő festménye, és más, régi tárgy kerül a szemünk el.
– Mi így élünk: ahol tudjuk, tároljuk a régi emlékeket - mosolyog szabadkozva a férfi, majd bevezet egy kis helyiségbe, amely, mint elárulta: felesége egykori fodrászszalonja volt. A parányi szobában körbe-körbe csillogó, színes, szemkápráztató mennyiségben üvegnemű vett körbe minket.
Emellett focicsapatok zászlói, focirelikviák mindenütt. Mint kiderül: az üvegnemű és a foci nem véletlenül forr össze Mihálynál...
– Minden az üveggyárhoz köti a családomat. Édesapám mesterüvegfúvó volt az üveggyárban. Jómagam az üveggyári dolgozóknak készült lakásba születtem. Aztán később jómagam is dolgoztam a gyárban, egészen 1992-es bezárásig - mesélte Mihály, aki gyerekként néha belátogatott a gyárba.
A focitól az üvegig vezetett az út
A üvegművesség és a gyár az életük része volt, otthonukban, majd később Mihály otthonában is sok tokodi üveg akadt. Ám úgy gondolta: több kell az értékmentéshez. Azonban egészen máshonnan indult a gyűjtőszenvedély: a focin keresztül. Ugyanis, részletezte Mihály, az üveggyárnak volt egy focicsapata, amely ma is működik.
GALÉRIA: Képeken a tokodi üveggyár hőskora
– A Tokod-Üveggyár Sport Club története szorosan összefonódik a gyárral, hiszen az egykori dolgozók alkották a csapatot az üzem fénykorában. A XX. század elején a gyárigazgató támogatta is a klubot. A focit én is imádom, sok TÜSC-ös relikviám van. Aztán ez a gyűjtemény vezetett el az üvegek gyűjtéséhez is - sorolja a vargabetűs történetet Mihály.
A tokodi üvegek gyűjtési szándéka ismerősökön, a szájhagyomány útján jutott el az ország minden tájára, ahonnan érkeztek is a üvegtárgyak. Olyannyira, hogy 10 év alatt 2500 darab, mintegy 1063 féle üvegnemű gyűlt össze.
– A legrégebbi darabok az 1920-as években készültek. Akkoriban használták ezt a barackszínt - mutat egy kakas formájú bonbontartót Mihály. Az akkori katalógust is megmutatja, amelyben a tárgy rajza és ára is szerepel. A tokodi üveggyár a század elején gyógyszeres üvegeket is gyártott, amelyet nem csak itthon, hanem külföldön is értékesítettek. Ezekből is található a házi kiállításon.
Különleges üveget kísérletezett ki a gyár
Érdekesség, hogy a fekete üveget és az opálüveget is a tokodi üveggyárban kísérletezték ki. A fekete üveg egyik terméke az itt gyártott, híres Helia-D-s tégelyek is.
A tokodi üveggyárban évtizedekig gyártottak opálüvegből készült termékeket, emellett befőttes, csatos üvegeket, villanykörtéket, és megannyi használati tárgyat, amelyből sikerült "hazahozni".
Olyan darabokat is megtaláltunk itt, amely szinte minden otthon konyhájában megtalálható volt: egy virágmintás lámpabúra a 60-as- 70-.es évekből.
A dísztárgyak sora is megtalálható: a már-már giccsbe hajló, a rendszerváltás előtti népszerű dísztermék, az üveghal. Az egykor a nagymama nappalijában, a nippek közt helyet foglaló halak most egy polcon sorakoznak.
– Az üveggyár bezárásakor pedig találtak jó néhány darab Traubisoda palackot is - árulta el Mihály.- azt nem tudjuk, hogy megrendelésre készült-e vagy a dolgozók saját szakállra dolgoztak. Egy eredeti, valószinűleg mintaüveg is volt az itt készültek mellett, amelyek egyébként egy árnyalattal sötétebb színűre sikeredtek,mint az eredeti- mesélte a gyűjtő.
Tokodi értékmentés - több helyszínen
Az üveggyár múltjának darabjai emellett a tokodi Értékek és Gyűjtemények Házában is megtalálhatóak, a helytörténeti kiállításon beül. Igaz, ott szerényebb a darabszám. Mint Szóda Józsefné Annus néni, a tárlat "kurátora" elmondta: jó kapcsolatban vannak a magángyűjtemény tulajdonosával, rendszeresen egyeztetnek, ha valaki kíváncsi mindkét gyűjteményre.
A tokod-üveggyári egykori művelődési házban állandó kiállításán is akad jó néhány darab üvegtárgy. Az ottani gyűjteményben emellett egy kemence is helyet kapott.
Mihály gyűjteménye egyelőre a házában marad. Igaz, számos egyeztetés volt a kiállítás elhelyezésére és a többi gyűjteménnyel való összevonására. Ám megoldás egyelőre nem született. A magánkiállítás is és az üveggyári művelődési házban levő előzetes egyeztetés alapján látogatható. A Gyűjtemények háza pedig hétvégente nyitva áll a látogatók előtt.
